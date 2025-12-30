普亭：烏企圖襲官邸 川普：我很生氣 澤倫斯基：捏造故事

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
美國正在推動的俄烏停戰談判出現變數，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)29日與川普總統通電話時，指控烏克蘭企圖攻擊他位於諾夫哥羅州(Novgorod)的官邸。俄方威脅將因此對談判採取較強硬立場，但是烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在Telegram發文寫道，俄羅斯明顯「捏造故事」，以便擾亂和平談判，有藉口可以繼續攻擊烏克蘭。不過，普亭的說法獲得川普採信，川普29日對媒體說：「我不喜歡這種狀況，這樣不好。」川普形容自己「非常生氣」。

川普說，從普亭口中得知烏克蘭企圖攻擊普亭官邸，「他很生氣」。川普表示：「現在時機敏感，時間點不對。」至於攻擊是否有證據，川普則說：「我們會了解」。川普表示，先前擋下烏克蘭想要取得「戰斧」(Tomahawk)巡弋飛彈的要求，就是想防範類似此類攻擊。

就在普亭指控烏克蘭攻擊官邸之前，川普28日剛在佛州與澤倫斯基見面商討停戰協議。華盛頓郵報分析，如今俄烏緊張關係再次升溫，和平對話蒙上陰影，也顯示白宮主導的和平進程其實相當脆弱，迄今無法獲得重大進展。

澤倫斯基29日發文表示，俄羅斯杜撰假故事，才能有藉口繼續攻擊包括基輔在內的烏克蘭，避免採取結束戰爭的必要步驟。

俄羅斯官方媒體報導，俄羅斯外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)表示，烏克蘭企圖攻擊位於莫斯科西邊的諾夫哥羅州普亭官邸，28日、29日總共出動91架長程無人機，不過全數遭到俄羅斯防空系統摧毀。拉夫洛夫表示，這波無人機攻擊行動中無人傷亡，也沒有財物損失。

拉夫洛夫說：「如此魯莽行為不容姑息。」他表示，這次事件屬於「國家恐怖主義」(state terrorism)，俄羅斯軍隊已經挑好鎖定攻擊的報復目標。

無人機攻擊時普亭位於何處，目前仍不清楚。

拉夫洛夫表示，無人機攻擊出現在和平談判期間，俄羅斯會檢討談判立場，但不會退出協商。

