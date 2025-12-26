「保護基督徒」川普聖誕節令重擊奈及利亞IS：美軍多次完美攻擊

川普總統選在聖誔節對伊斯蘭國展開攻擊。（路透）

川普 總統25日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，當晚下令美軍針對西非國家奈及利亞境內的伊斯蘭國(Islamic State)民兵組織完成「多次完美攻擊」(numerous perfect strikes)。川普說，伊斯蘭國民兵組織在區域內一直殘害基督徒。

川普發文寫道，下令美軍「對奈及利亞西北部伊斯蘭國恐怖分子人渣展開強大而致命的攻擊，這些人一直鎖定且惡意殺害無辜的基督徒，嚴重程度是多年來不曾見過，甚至幾個世紀以來不曾見過」。發文當中並未提供美軍攻擊細節，例如傷亡人數、鎖定目標為何、總共發動幾次攻擊。

美聯社報導，非洲司令部說，美國是在奈及利亞當局請求之下發動攻擊，在索波托州(Soboto State)殺死多名「伊斯蘭國」分子。

川普發文表示，先前已經對恐怖分子提出警告，若不停止屠殺基督徒，將面臨慘重代價，「今晚就是付出代價的時候」。他說，五角大廈 對區域內的伊斯蘭國目標完成「多次完美攻擊」。

在川普宣布消息後，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)於X平台上發文表示，「總統上個月已經明確表態：在奈及利亞(以及其他地方)對無辜基督徒的殺害必須結束。」

奈及利亞空軍參謀長安尼克(Kelvin Aneke)在發給部隊的聖誕訊息中，呼籲官兵對抗西北部地區的恐怖主義、土匪及其他型式犯罪活動時，務必竭盡全力。

共和黨北卡羅來納州聯邦眾議員麥克杜維爾(Addison McDowell)25日在社群媒體X發文寫道：「感謝川普總統在這個聖誕節做出強而有力的行動。」

兩名美國士兵與一名口譯在敘利亞 遭到殺害之後，美軍12月19日對敘利亞境內多個伊斯蘭國目標發動空襲。