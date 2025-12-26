我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

川普力挺 阿斯夫拉當選宏都拉斯總統 牽動美中角力

編譯中心／綜合報導
宏都拉斯總統大選經過三周的計票後，由川普總統支持的候選人阿斯夫拉當選。(路透)
宏都拉斯總統大選經過三周的計票後，由川普總統支持的候選人阿斯夫拉當選。(路透)

中美洲國家宏都拉斯選務部門於當地時間24日下午宣布，美國總統川普支持的候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)贏得總統大選，結束歷時逾三周的計票作業。

不過，執政黨的國會議長拒絕接受選舉結果，與阿斯夫拉一路拉鋸的納斯拉亞(Salvador Nasralla)也拒絕承認敗選。

綜合紐時、路透與美聯社報導，隸屬保守派國家黨的阿斯夫拉獲得40.27%選票，以不到1個百分點的差距，險勝同為保守派的自由黨候選人納斯拉亞。現任左翼總統卡斯楚麾下、執政的自由重建黨(LIBRE)候選人僅拿下19.19%得票率，居遙遠的第三。

阿斯夫拉在競選期間受訪時曾說，若勝選，他將重新審視與中國簽署的協議，並直言宏都拉斯與台灣維持邦交時，「情況比現在好百倍」。

他在7月接受彭博專訪時表示，若勝選將恢復與台灣的外交關係，並與美國建立更緊密的合作，形容自己心中有一個清楚的「三角概念」，即美國、以色列與台灣，強調由這些友好國家構成的三角格局，能為國家打造強大的團隊、找出解決方案。

其實阿斯夫拉和納斯拉亞都承諾，若是當選，將斷絕與中國和委內瑞拉的關係，並恢復與台灣建立邦交。果真如此，這將是中國自1990年以來在中美地區最大外交挫敗。

台外交部25日表示，尊重宏國透過民主機制選出的領導人，對其他媒體關切事項，將秉持開放、務實立場看待。

阿斯夫拉曾任首都德古西加巴市長，在2021年大選時敗給現任總統卡斯楚(Xiomara Castro)，而卡斯楚政府在2023年與台灣斷交，轉與中國建交。

川普在11月30日投票前幾天便公開支持阿斯夫拉，表示雙方可合作對抗他所稱的「毒品共產主義者」，並為該地區帶來援助。

納斯拉亞拒絕承認選舉結果，納斯拉亞與其他反對人士始終認為，川普在最後關頭的背書已構成選舉干預，最終左右投票結果。

納斯拉亞24日仍堅稱選舉存在舞弊，指責選務部門「背叛宏都拉斯人民」，前一晚還上「X」發文，向川普喊話：「總統先生，您在宏都拉斯支持的候選人正共謀壓制我國公民的選票。如果他真的配得上您的支持，如果他清白無瑕、毫無畏懼，那為什麼不允許每一張選票都被計算？」

川普 投票 委內瑞拉

上一則

平安夜接孩童來電 川普：不會讓「壞聖誕老人」入境

下一則

甘迺迪、布希、裴洛西…大批政治世家新生代 投入2026選舉

延伸閱讀

聖誕節照樣動武 川普宣布美軍重擊奈及利亞IS「恐怖分子敗類」

聖誕節照樣動武 川普宣布美軍重擊奈及利亞IS「恐怖分子敗類」
宏都拉斯總統當選人承諾與台復交 中國外交部回應了

宏都拉斯總統當選人承諾與台復交 中國外交部回應了
高市早苗計劃儘早訪美會川普 正進行協調

高市早苗計劃儘早訪美會川普 正進行協調
訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16
哈塞特接受訪問時表示，明年凡是加班的勞工、年長者，或者有小費收入的人，都將獲得巨額的退稅。圖為堪薩斯州一家燒烤餐廳。(路透)

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

2025-12-22 19:53

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單