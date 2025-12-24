我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華商逃關稅1.9億被捕 面臨2億罰款+20年監禁

「取悅」川普？ 陳立武救英特爾內情曝光

訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與南韓總統李在明10月29日在南韓國立慶州博物館舉行的儀式上握手，並接受韓方致贈金冠和無窮花大勳章。(美聯社)
美國總統川普與南韓總統李在明10月29日在南韓國立慶州博物館舉行的儀式上握手，並接受韓方致贈金冠和無窮花大勳章。(美聯社)

美國總統川普在10月亞太經合會（APEC）峰會前夕訪問南韓，獲南韓總統李在明致贈新羅王國天馬塚金冠複製品，並獲頒南韓最高級的無窮花大勳章。韓聯社報導，川普日前接受南韓新任駐美大使康京和正式呈遞國書時，回贈一把特別設計的「白宮金鑰匙」。

▲ 影片來源：Facebook＠강훈식 （若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

南韓總統室秘書室長姜勳植24日在個人臉書公開這把「白宮金鑰匙」的照片，並透露川普接見康京和時，特別向李在明致以問候。川普表示，10月訪韓時獲贈非常珍貴的禮物，因此希望為李在明總統準備一份特別的回禮，並直言他「很喜歡」李在明，稱兩人「達成最佳的合作關係」。

根據轉述，從姜勳植公開的照片中可見，裝有金鑰匙的木盒盒蓋外側印有川普的簽名，內側則是白宮圖案，鑰匙上刻著「白宮鑰匙」（KEY TO THE WHITE HOUSE）。

姜勳植指出，這把鑰匙由川普親自為特別貴賓設計，獲贈者包括以色列總理內唐亞胡、日本前首相麻生太郞、特斯拉執行長馬斯克和葡萄牙葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）等人。他表示，期盼這分別具象徵意義的禮物，能成為韓美關係牢不可破的象徵，政府也將持續推動韓美同盟向前發展。

川普 李在明

上一則

「取悅」川普？ 陳立武救英特爾內情曝光

延伸閱讀

川普力挺宏都拉斯總統候選人險勝 差距微小對手拒絕認輸

川普力挺宏都拉斯總統候選人險勝 差距微小對手拒絕認輸
美延後對中晶片加徵關稅 專家：顧及川習會與期中選舉

美延後對中晶片加徵關稅 專家：顧及川習會與期中選舉
2026邁阿密G20峰會 川普邀哈薩克及烏茲別克總統與會

2026邁阿密G20峰會 川普邀哈薩克及烏茲別克總統與會
川普大規模撤回大使 美國在非洲外交人力不足問題雪上加霜

川普大規模撤回大使 美國在非洲外交人力不足問題雪上加霜

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明