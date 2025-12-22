出手整頓外交體系？川普政府召回近30名大使與資深外交官

國務卿魯比歐19日在國務院召開年終記者會。(美聯社)

路透報導，川普 政府正召回近30名大使及其他資深職業外交官，以確保各地使館反映「美國優先 」的施政重點。批評者表示，此舉將削弱美國在海外的公信力。

國務院 拒絕提供被召回外交官的名單。一名國務院資深官員22日表示，這項行動「在任何一屆政府都是標準程序」，但批評者並不認同這樣的說法。

這名官員指出：「大使是總統的個人代表，總統有權確保派駐在這些國家的人選能推動『美國優先』議程。」

知情人士透露，近30名資深外交官接獲命令返回華府。這些人派駐於規模較小，且傳統上由職業外交官代表美國的國家，外交人員則由不隸屬於任何政黨的職業官員組成。另一名美國官員表示，被召回的外交官被鼓勵在國務院內尋找新的職務。

代表美國外交人員（FSO）的美國外交人員協會（American ‌Foreign Service Association，AFSA）表示，正設法確認哪些成員遭到召回，因為部分外交官僅接獲電話通知，卻未獲任何進一步說明。

AFSA發言人蓋莫（Nikki Gamer）表示，這樣的程序「極不尋常」。她在電郵中指出：「突如其來、缺乏說明的召回行動，反映出制度性破壞與政治化的同樣模式，而我們的調查數據顯示，這種情況已在損害士氣、工作效能，以及美國在海外的公信力。」國務院拒絕回應蓋莫的評論。

華爾街日報指出，最新一波召回行動影響了多個川普試圖在今年宣稱結束8場戰爭後、用以將自己標榜為「全球和平締造者」的核心國家，包括盧安達、埃及與亞美尼亞。此外，至少有13名駐非洲的美國大使遭到召回。亞洲方面則有6人，其中最受矚目的是菲律賓與越南。歐洲方面有亞美尼亞等4國，中東、南亞與中亞，以及拉丁美洲也各有數名大使受到影響。