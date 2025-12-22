討論俄烏停戰計畫 俄特使：邁阿密會談 很有建設性

俄國總統普亭的特使德米崔耶夫（中）與美國中東特使威科夫（右）和川普女婿庫許納（左）在邁阿密會面，俄方稱有建設性發展。圖為資料照片。(路透)

美聯社21日引述俄國 官媒「俄羅斯新聞社」報導，俄國總統普亭的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）已在美國佛州邁阿密，會晤美國中東特使威科夫（Steve Witkoff）和川普總統的女婿庫許納（Jared Kushner）。德米崔耶夫20日說，關於美方所提俄烏停戰計畫的討論，正以「具建設性」方式進展。

德米崔耶夫說，20日舉行討論後，21日將繼續。美聯社說，美俄這次會談是川普政府數月來推動俄烏和平的一環，美方上周已與烏克蘭 和歐洲官員在柏林會談，烏國談判代表19日也在美國與美、歐夥伴會談。

烏克蘭總統澤倫斯基 20日則聲稱，據他了解，美方已提議烏、美、俄在邁阿密舉行三方會談的模式，歐洲代表也可能與談。但路透和法新社21日引述俄媒報導，普亭的外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）當天說，目前各方還未認真討論上述三方會談的構想，「據我所知，這並未在籌備中」。

鄂夏柯夫也說，歐洲和烏國對美方停戰提案的修改，並未增進烏國達成和平的機會，「此話並非預測。我確信歐方和烏方已提出或正試圖提出的提議，絕對不會改善美版文件，也不會增進達成長期和平的可能性」。

川普近期展開廣泛外交斡旋以結束俄烏戰爭，但俄烏雙方的要求明顯矛盾。俄國總統普亭19日已表明信心，即若基輔不同意俄方和談條件，俄國仍將達成其軍事目標。

路透報導，美國先前提出目標為結束俄烏戰爭的一項和平方案，歐洲及烏克蘭談判代表則一直在商討修改美方的提案內容。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，前往美國的烏克蘭代表團與美方協商20點和平計畫、安全保障、國家重建，以及所有相關步驟和文件，歐洲官員也可能出席。

根據「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，澤倫斯基表示：「我們都知道俄羅斯立場。他們想要完全控制頓巴斯（Donbas），現在又想讓我們從頓巴斯撤軍。」

「我們的立場也很明確：我們不準備採取這樣的行動，美國正尋求妥協。」

美國先前提出在頓巴斯地區設立「非軍事區」，其中包括幾乎完全被占領的盧甘斯克（Luhansk）州，以及部分被占領的頓內次克（Donetsk）州，目的是讓烏克蘭軍隊自當地撤出，但澤倫斯基曾表示擔心這項計畫。