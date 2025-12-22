我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

討論俄烏停戰計畫 俄特使：邁阿密會談 很有建設性

編譯高詣軒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄國總統普亭的特使德米崔耶夫（中）與美國中東特使威科夫（右）和川普女婿庫許納（左）在邁阿密會面，俄方稱有建設性發展。圖為資料照片。(路透)
俄國總統普亭的特使德米崔耶夫（中）與美國中東特使威科夫（右）和川普女婿庫許納（左）在邁阿密會面，俄方稱有建設性發展。圖為資料照片。(路透)

美聯社21日引述俄國官媒「俄羅斯新聞社」報導，俄國總統普亭的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）已在美國佛州邁阿密，會晤美國中東特使威科夫（Steve Witkoff）和川普總統的女婿庫許納（Jared Kushner）。德米崔耶夫20日說，關於美方所提俄烏停戰計畫的討論，正以「具建設性」方式進展。

德米崔耶夫說，20日舉行討論後，21日將繼續。美聯社說，美俄這次會談是川普政府數月來推動俄烏和平的一環，美方上周已與烏克蘭和歐洲官員在柏林會談，烏國談判代表19日也在美國與美、歐夥伴會談。

烏克蘭總統澤倫斯基20日則聲稱，據他了解，美方已提議烏、美、俄在邁阿密舉行三方會談的模式，歐洲代表也可能與談。但路透和法新社21日引述俄媒報導，普亭的外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）當天說，目前各方還未認真討論上述三方會談的構想，「據我所知，這並未在籌備中」。

鄂夏柯夫也說，歐洲和烏國對美方停戰提案的修改，並未增進烏國達成和平的機會，「此話並非預測。我確信歐方和烏方已提出或正試圖提出的提議，絕對不會改善美版文件，也不會增進達成長期和平的可能性」。

川普近期展開廣泛外交斡旋以結束俄烏戰爭，但俄烏雙方的要求明顯矛盾。俄國總統普亭19日已表明信心，即若基輔不同意俄方和談條件，俄國仍將達成其軍事目標。

路透報導，美國先前提出目標為結束俄烏戰爭的一項和平方案，歐洲及烏克蘭談判代表則一直在商討修改美方的提案內容。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，前往美國的烏克蘭代表團與美方協商20點和平計畫、安全保障、國家重建，以及所有相關步驟和文件，歐洲官員也可能出席。

根據「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，澤倫斯基表示：「我們都知道俄羅斯立場。他們想要完全控制頓巴斯（Donbas），現在又想讓我們從頓巴斯撤軍。」

「我們的立場也很明確：我們不準備採取這樣的行動，美國正尋求妥協。」

美國先前提出在頓巴斯地區設立「非軍事區」，其中包括幾乎完全被占領的盧甘斯克（Luhansk）州，以及部分被占領的頓內次克（Donetsk）州，目的是讓烏克蘭軍隊自當地撤出，但澤倫斯基曾表示擔心這項計畫。

烏克蘭 澤倫斯基 俄國

上一則

普亭有意對話馬克宏 法國總統府：為烏克蘭爭取和平

下一則

美封鎖委國石油出口 古巴經濟陷困境 總統罵川普：像卑鄙小偷

延伸閱讀

普亭願與馬克宏對話磋商烏克蘭和平 法國總統府表歡迎

普亭願與馬克宏對話磋商烏克蘭和平 法國總統府表歡迎
美俄邁阿密會談「具建設性」 克宮：烏歐修改美版方案未增進和平機會

美俄邁阿密會談「具建設性」 克宮：烏歐修改美版方案未增進和平機會
美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓

美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓
73歲普亭罕見承認戀愛中 外界猜是18年情婦

73歲普亭罕見承認戀愛中 外界猜是18年情婦

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費