我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台北隨機砍人案兇嫌 準備了53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈

「蜜雪冰城」美國首間分店在洛杉磯開業 招牌冰淇淋售價1.19美元

突破川普的「全面且徹底」封鎖？受制裁油輪駛入委內瑞拉水域

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
委內瑞拉的拉瓜伊拉市一名男子17日眺望大海，委內瑞拉國旗在一旁飄揚。(美聯社)
委內瑞拉的拉瓜伊拉市一名男子17日眺望大海，委內瑞拉國旗在一旁飄揚。(美聯社)

美國總統川普日前在真實社群發文，下令「對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施全面且徹底的封鎖」。不過，CNN 20日報導，船舶追蹤數據顯示，一艘遭美國制裁的原油與化學品油輪仍然進入委內瑞拉水域。

這艘懸掛甘比亞國旗、名為「海柏利昂號」（Hyperion）的船隻，於1月10日作為削減俄羅斯能源收益行動的一環，被美國列入制裁名單。根據船舶追蹤數據，「海柏利昂號」穿越加勒比海後，19日被發現出現在委內瑞拉阿穆艾灣（Amuay Bay）外的一座煉油廠附近。

▲ 影片來源：X＠AnaliseGeopol（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

CNN指出，根據部分國際條約，封鎖行動被視為戰爭行為，並已就此事聯繫美國國務院尋求回應。

根據此前新聞，川普宣布全面封鎖受制裁油船進出委內瑞拉後，委國政府出動海軍護航載運原油的船隻離港，同時致函聯合國安理會，請求召開緊急會議，並點名「美國總統當著全世界侵犯委國國家主權」。委內瑞拉也譴責美方封鎖行動，形容為「魯莽且嚴重的威脅」，並表示將持續捍衛國家主權與利益。

委內瑞拉 川普 國務院

上一則

布朗大學槍手靠抽中「綠卡樂透」留美 川普下令終止抽籤

延伸閱讀

布朗大學槍手靠抽中「綠卡樂透」留美 川普下令終止抽籤

布朗大學槍手靠抽中「綠卡樂透」留美 川普下令終止抽籤
川普再與9藥廠達「藥品降價」協議 換取3年關稅豁免

川普再與9藥廠達「藥品降價」協議 換取3年關稅豁免
2025十大事件 川普返白宮、羅浮宮竊案、首位美籍教宗…

2025十大事件 川普返白宮、羅浮宮竊案、首位美籍教宗…
聯邦法官擋下哈佛經費削減 司法部上訴遭批「無恥」

聯邦法官擋下哈佛經費削減 司法部上訴遭批「無恥」

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16
2003年，美國巡洋艦「聖喬治角號」發射一枚戰斧巡弋飛彈。(路透)

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

2025-12-14 04:00

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年