我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因1疏忽

川普再掐委內瑞拉經濟命脈 分析：馬杜洛政權撐不了幾天

編譯盧思綸／即時報導
美國統川普15日在白宮。(歐新社)
美國統川普15日在白宮。(歐新社)

美國總統川普16日在真實社群發文，下令全面封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，但相關措施仍存在多項不明確之處，市場目前多持觀望態度。石油銷售占委內瑞拉出口9成以上，專家指出，川普政府陸續切斷委內瑞拉政府的毒品收入與石油經濟命脈，這將意味馬杜洛政權的終結，「接下來恐怕撐不了幾天」。

紐約時報指出，這項新命令仍有許多不明確之處，包括受影響的油輪數量、「受制裁油輪」的界定，以及美國具體計畫攔截的是哪些油輪。

由於委內瑞拉的原油產量不到全球總用量的1%，市場整體對美國針對委內瑞拉的新行動反應相對冷淡；截至當地16日晚間，美國油價僅小幅上漲至每桶56美元以上。路透引述業內人士透露，市場目前仍在觀望中，觀察川普會在多大程度或以多快速度執行這項措施。

自今年稍早川普收緊石油貿易限制以來，委內瑞拉經濟持續承受壓力，原油銷售占委內瑞拉出口收入的9成以上，而在2025年前10個月已下滑30%。多名當地經濟學家私下估算，委內瑞拉年度通膨率料將在年底前將突破400%。

如果委內瑞拉受制裁的石油運輸長期停滯，馬杜洛政權的一大收入來源將隨之枯竭。

休士頓能源顧問、前委內瑞拉副石油部長羅梅羅（Evanan Romero）表示，石油封鎖將意味著馬杜洛政權的終結，他說，「如果你已經切斷毒品收入，接著再斷掉石油收入，這就等於最終崩潰。如果你開始攔截船隻，這些人撐不了幾天。」羅梅羅也為委內瑞拉反對派領袖馬查多提供石油政策建議。

至於在美國政府授權下於委內瑞拉營運的雪佛龍（Chevron），16日晚間聲明公司不受影響，「在委內瑞拉的營運持續進行，未受干擾，並完全遵守適用於其業務的法律與法規，以及美國政府所提供的制裁框架」。

委內瑞拉 石油 川普

上一則

川普回鍋白宮 已簽了221道行政命令 超過首任總和

延伸閱讀

川普回鍋白宮 已簽了221道行政命令 超過首任總和

川普回鍋白宮 已簽了221道行政命令 超過首任總和
路透民調：川普支持率跌至39% 經濟表現扣分

路透民調：川普支持率跌至39% 經濟表現扣分
川普下令：全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪

川普下令：全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪
白宮幕僚長專訪說漏嘴？川普有酒鬼性格、趁機復仇

白宮幕僚長專訪說漏嘴？川普有酒鬼性格、趁機復仇

熱門新聞

名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05
Politico在9日釋出美國總統川普8日接受專訪的影片，川普暢談了晶片、AI、美國經濟等多個議題。路透

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

2025-12-09 11:06

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」