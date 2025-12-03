防美突擊 委內瑞拉總統馬杜洛頻換床位及手機 仰賴盟友古巴

委內瑞拉強人總統馬杜洛已經開始加強安全戒備，包括更換床位、仰賴重要盟友古巴，相信自己有辦法度過難關。(歐新社)

委內瑞拉 強人總統馬杜洛(Nicolas Maduro)被川普 政府指控經營「毒品恐怖主義」(narcoterrorist)集團，造成美國毒品氾濫，現任與前任華府官員說，川普政府的論述最終目的是要推動委內瑞拉政權更替。川普總統對委內瑞拉發出軍事行動威脅的同時也提出外交解決方案，上個月與馬杜洛通電話討論是否見面。

紐約時報2日報導，美國軍事威脅逐漸升高，讓馬杜洛掌權12年以來面臨最嚴峻的考驗。接近委國政府的消息人士說，馬杜洛已經開始加強安全戒備，包括更換床位、仰賴重要盟友古巴，相信自己有辦法度過難關。

知情人士說，馬杜洛為了避免美軍精準打擊或特種部隊突襲，近來頻頻更換下榻地點與手機以求自保，這些保護措施從9月以來開始增加，當時美軍戰艦開始集結，川普政府對疑似從委國走私毒品的船隻發動攻擊。為了降低遭到背叛的風險，馬杜洛擴大古巴籍保鑣在私人隨扈團隊的角色，並在委國軍隊裡派駐更多古巴反情報官員。

不過在公開場合，馬杜洛對於美國威脅淡化處理，刻意表現毫不在意、從容自在，會突然現身公開活動以及跳舞，在TikTok發布宣傳影片。

隨著軍事危機加重，馬杜洛幾乎每天對委國人民發表談話，但減少既定行程與直播，改成突然現身公開活動或發布預錄影片。

消息人士說，馬杜洛今春與川普官員曾經討論到，川普二次執政任期結束之前，馬杜洛把政權移交給副手的可能性，其中一個選項是委內瑞拉在2027年或2027年之後舉行罷免 馬杜洛的公投，罷免總統是委國憲法允許的程序，馬杜洛遭到罷免的機率極高，如此一來就可以順勢讓位給副總統，然後由副總統宣布舉行新的選舉。

不過，消息人士說，今春談判雖然討論到讓委內瑞拉經濟重新導向美國投資與貿易等細節，最後卻不了了之，即使達成協議最後恐怕也很快破局。反對派人士2016年曾發動罷免公投，但馬杜洛透過掌控法院與選舉委員會成功壓制反對派。