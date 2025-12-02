白宮證實美軍二次攻擊運毒船 兩黨議員都擔心涉戰爭罪

國防部長赫塞斯在X平台發布軍方9月2日對一艘疑似販毒船發動襲擊前不久的畫面。（取材自X平台@PeteHegseth）

美軍近期以打擊毒品之名在加勒比海海域擊沉多艘疑似運毒的船隻，華盛頓郵報日前更報導指出，國防部 長赫塞斯 在9月的攻擊行動中下令擊斃船上所有人，讓美軍發動第二次攻擊，白宮1日證實美軍在該行動中被授權發動第二次攻擊，並稱攻擊行動在指揮官海軍上將布拉德利(Frank Bradley)的權限之內。這次攻擊行動共造成11人死亡。

但攻擊喪失戰鬥能力人員的合法性存疑，參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)周末致電兩黨國會議員討論拉美任務的「意圖和合法性」。

根據華盛頓郵報稍早報導，川普 政府9月2日對西半球疑似毒販展開軍事行動、發動首波攻擊時，監督此次行動的特戰指揮官遵從赫塞斯的口頭指示，下令進行第二次打擊，導致兩名倖存者喪生；有知情人士指出，赫塞斯的命令是「殺死所有人」，不過赫塞斯否認相關報導，稱其為「假新聞」。

川普總統日前表示，赫塞斯說他沒有下達這樣的命令；川普也說，他不希望有第二次攻擊，指第一次打擊已經非常致命。

媒體報導指國防部長赫塞斯下令對加勒比海上的運毒船進行二次攻擊，格殺可能在第一次攻擊中的倖存者，但赫塞斯斥為假新聞。國會稱要展開調查。(路透)

若華郵報導屬實，根據國會山莊報報導，不少民主黨和共和黨議員對於這樣的命令表達擔憂，認為有可能是戰爭罪。

白宮1日舉行記者會，白宮發言人(Karoline Leavitt)指出，川普總統與赫塞斯表達得非常清楚，可以定點清除(lethal targeting)總統指定的販毒恐怖組織；李維特並表示，這符合戰爭法。

李維特指出，赫塞斯於9月2日授權布拉德利做出這些打擊行動，布拉德利在其權限和法律規範內指揮戰鬥，以確保船隻遭到摧毀、清除對美國的威脅。

李維特說，美軍之所以採取攻擊行動是因為川普政府已經指定這些販毒恐怖分子為外國恐怖組織，若他們把非法的毒品帶入美國，造成美國公民的死亡，總統有權力消滅他們。

白宮1日證實授權司令布拉德利發動第二次攻擊。圖海軍上將今年7月在參院軍事委員會上的提名聽證。(美聯社)

李維特指出，是由布拉德利下達第二次攻擊的命令，並表示，這在布拉德利的權限之內。

根據報導，川普政府在加勒比海和太平洋上針對疑似販毒恐怖分子展開打擊行動以來，其合法性一直備受質疑；打擊行動至今已造成至少80名運毒嫌疑犯死亡。

議員們表示他們不知道華郵報導是否屬實，一些共和黨人懷疑報導的真實性。不過議員們表示若屬實將引發嚴重的法律問題，值得進一步審查。維吉尼亞州民主黨參議員凱恩(Tim Kaine)稱「如果屬實，這已構成戰爭罪」；俄亥俄州共和黨眾議員透納(Mike Turner)也說「如果真的發生這種情況，我同意這屬於非法行為。」

軍事委員會成員此前已批評政府隱瞞攻擊事件及其法律依據。韋克爾和里德10月公布他們致國防部的兩封信函，要求提供這艘船的攻擊影片和命令紀錄，一位國會助理表示國防部至今仍未配合，已超過回應國會的期限。兩院委員會已開始調查9月2日的攻擊，向國防部提出質詢，並承諾全面調查此事。