魯比歐罕見缺席北約外長會 加深歐洲對美安全承諾疑慮

美國國務卿魯比歐將缺席12月3日的北約外長會議。 （美聯社）

國務卿魯比歐 決定不出席12月3日在布魯塞爾舉行的北約 外長會議，改由常務副國務卿藍道(Christopher Landau)代表參加，除了「主角」缺席的情況極為罕見之外，目前適值俄烏和平進程的關鍵時刻，此舉更令歐洲盟友大感不安。

綜合路透等報導，北約通常每年舉行兩次正式外長會議，美國國務卿缺席的情況極為少見。

上次是在2003年伊拉克戰爭期間，由於當時處於戰爭時期還可說得過去；再到了2017年川普第一次總統任期時，時任國務卿狄勒森(Rex Tillerson)最初計畫缺席北約會議，但最終會議改期以配合他的日程安排，說明他仍會參加會議。

但今次魯比歐缺席的原因迄今仍然撲朔迷離，國務院拒絕做出任何解釋，發言人只表示國務卿近期已在瑞士會見多名歐洲官員。

路透的分析認為，魯比歐在俄烏和平關鍵時刻迴避北約會議，勢必加深歐洲對美國安全承諾的疑慮及擔憂。

美國作為北約的領導者，但川普多次質疑北約的必要性，儘管他6月在荷蘭海牙北約峰會上重申對北約的信心，但仍堅持成員國必須增加國防開支，稱美國「不會再接濟他們」。

至於代替出席的藍道，跟川普的立場相同，今年6月曾在X平台發文質疑北約。在北約面臨內部分歧與外部壓力的關鍵時刻，魯比歐的缺席無疑會引起更多關注與猜測。畢竟，美國才是北約的實際領導者，國務卿的出席被視為美國參與度及決心的風向標。

不過國務院否認魯比歐的缺席是美國承諾減弱的跡象，北約內部部分人士也似乎不那麼擔心。一位北約官員向路透表示，魯比歐是否出席應由美方決定，又指一些外長缺席並不罕見。

這些解釋顯然是淡化魯比歐缺席所帶來的影響，然而絕大多數分析認為，他不參加會議的象徵意義，特別是在烏克蘭情勢及歐洲安全體系面臨如此重大風險的情況下。

選擇蘭道作為代替也是另一個疑問，事關他質疑北約的存在價值。在當前的高度不確定時期下，更讓一些歐洲外交官對華盛頓所發出的信號極其不安。