才稱很快展開陸地行動 傳川普上周與馬杜洛通話 討論見面

傳川普總統上周與委國總統馬杜洛通電話，討論雙方會面的可能性。(路透檔案照)

美國磨刀霍霍，不斷向加勒比海集結兵力意欲打擊委內瑞拉 的同時，傳出川普 總統上星期與委國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)通電話，討論雙方會面的可能性。

紐約時報 28日援引多位知情人士透露，川普上周末與馬杜洛通電話，內容包括討論兩人在美國會面的可能性，但其中一位人士說，目前尚無會面的計畫。

據透露，兩人通話時國務卿魯比歐也在場。就在通話前數天，國務院24日將委內瑞拉「太陽集團」(Cartel de los Soles)列為外國恐怖組織，並指是由馬杜洛及其政府高層領導。

白宮發言人拒絕評論川、馬的通話，委國政府也未有置評，但兩名接近委國政府的人士證實，川、馬是直接通話。

紐約時報指出，川普長期以來慣於採取兩面手法對付對手，一方面對話，另方面則以武力相威脅。

值得留意的是，川普顯然在兩人通話之後，27日在佛州海湖莊園度過感恩節時聲稱，美國將「很快」開始在陸地上採取行動，阻止委內瑞拉的「販毒者」，正是明顯採用這手法。

川普在感恩節晚上在軍方領導人陪同下，向官兵發表視訊連線談話說，「你們可能注意到，他們現在不太願意通過海上運送(毒品)，因此我們也將開始在陸地上阻止他們。陸地更容易攔截，這項行動很快就會開始」。

川普政府在委內瑞拉附近的加勒比海域，強大的軍力結集目標直指委國，政府官員聲稱是遏制毒品走私，但也明確表示希望看到馬杜洛下台，甚至可能訴諸武力。

這通電話最終將如何影響川普對馬杜洛的政策，目前尚不得而知，或許是在避免武力升級，但川普要馬杜洛下台的決心不變。

川普28日在他的社群平台Truth Social發布宏都拉斯29日選舉的消息，支持國家黨(National Party)候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)，指他的兩位競爭對手受馬杜洛控制。