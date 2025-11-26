川普不再堅持感恩節達協議 稱俄烏戰局只朝「1方向」發展

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
川普與家人25日搭乘空軍一號飛往佛州海湖莊園度感恩節假期時受訪。(路透)
美國總統川普25日表示，結束俄烏戰爭的計畫已經過「微調」，他將派特使威科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統普亭會面，並指派陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）與烏克蘭官員會談。

美聯社報導，川普當晚在空軍一號上受訪時表示，他最終可能會與普亭以及烏克蘭總統澤倫斯基會面，但必須等到談判取得進一步進展，也承認要化解這場戰爭並不容易，並透露先前提出的28點方案仍在調整。他說：「那不算是一份計畫，而是一個概念。」

川普還表示，相信威科夫將在下周前往莫斯科會見普亭，他的女婿、前白宮顧問庫許納也有可能一同出席。他說：「大家開始意識到，這對雙方都是好協議。」至於計畫中要求烏克蘭割讓部分領土給俄羅斯的內容，川普則予以淡化，並指出俄軍本來就極可能奪取他們想要的土地。

他說：「照目前的情況來看，如果你仔細觀察，情勢只朝一個方向發展。所以最終，俄羅斯無論如何在接下來幾個月內很可能會奪得這些土地。」

路透報導，川普曾將11月27日感恩節定為他希望看到烏克蘭同意達成協議、結束俄烏戰爭的日子，但他和幕僚已不再堅持明確的期限，現在表示希望能儘快達成協議。他說：「對我而言，截止日就是結束的那一天。」

彭博資訊獨家披露，威科夫曾於10月致電俄羅斯總統外交政策助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov），建議雙方合作規劃一項類似於加薩和平協議的烏克蘭方案，並指導俄方如何向川普推銷。威科夫還提到：「我對你說，我知道要達成和平協議需要什麼。頓內次克，或許還要進行某處土地交換。但我想說，與其這樣談，不如用更有希望的方式來談，因為我認為我們最終會達成協議。」

川普被問及此事時，淡化了威科夫據報向俄方提供建議之事，稱自己未聽過相關錄音，但並不感到意外，因為「這就是談判高手做事的方法。」他說：「你知道，這是一種非常標準的談判方式，我想他對烏克蘭方面也是這麼說的。」

