魯比歐私下認了：28點計畫是「俄願望清單」 非美主意

美國國務卿魯比歐。(歐新社)

美聯社報導，川普政府提出28點俄烏停戰計畫，就連自家議員都不挺。部分參議員 則稱，國務卿魯比歐 表示，這份計畫是俄羅斯 的「願望清單」，而非真正的美國方案。

這份羅列28點條款的停戰計畫迎合多項俄羅斯要求，包括主張基輔割地、限軍和保證不入北約。俄羅斯總統普亭21日深夜對提案表示樂見其成，稱如果美國能讓烏克蘭及其歐洲盟友同意，則「可構成最終和平協議的基礎」。

緬因州無黨籍參議員金恩（Angus King）22日出席哈利法克斯國際安全論壇，將這份提案比作1938年英國首相張伯倫與希特勒簽訂的「慕尼黑協定」，直言這是獎勵莫斯科的侵略行為。

但金恩與民主黨參議員夏亨（Jeanne Shaheen）之後表示，他們與其他參議員在論壇中已與魯比歐談過，金恩稱，魯比歐告訴他們這份計畫「並非政府的方案」，而是「俄羅斯人的願望清單」。

夏亨稱，是魯比歐主動聯繫她以及南達科他州共和黨籍參議員朗茲（Mike Rounds）。

「政府並未負責目前這份版本的發布，」朗茲說，「他們希望把它當作一個起點」。他補充，「這份文件看起來就像一開始是用俄文寫成的」。