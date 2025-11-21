我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

美人權報告政策大轉彎 將納入性別變更與平權議題

中央社／華盛頓20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國人權報告未來會開始追蹤支持兒童性別變更，以及推動多元化與平權計畫的國家，包含對兒童的殘割等侵犯人權的行為。圖為一名肯亞女孩2007年4月21日舉牌要求停止女性割禮。(美聯社)
美國人權報告未來會開始追蹤支持兒童性別變更，以及推動多元化與平權計畫的國家，包含對兒童的殘割等侵犯人權的行為。圖為一名肯亞女孩2007年4月21日舉牌要求停止女性割禮。(美聯社)

國務院20日表示，國家指標性的人權報告將出現重大轉變，未來會開始追蹤支持兒童性別變更，以及推動多元化與平權計畫的國家。

國務院這份年度人權報告於近50年前首次發布，長期以來試圖全面記錄海外的侵犯人權行為，並因此經常激怒其他國家政府。

法新社報導，川普總統的政府已轉變美國在人權議題上的論調，將這項議題作為打擊對手和推動國內優先事項的工具，同時在涉及其他利益時淡化相關疑慮。

國務卿魯比歐（Marco Rubio）在發送給全球美國大使館的電文中要求，應針對川普的一系列關鍵主張進行匯報，作為改版且更精簡的年度報告一環。

國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示：「近年來，新的破壞性意識形態，為侵犯人權的行為提供了避風港。」

他說：「川普政府不會允許這些侵犯人權的行為，例如對兒童的殘割（mutilation）、侵犯言論自由的法律，以及種族歧視性的就業措施，在不受監督的情況下發生。」

具體而言，這份報告將要求美國大使館匯報那些允許「在試圖改變兒童性別的手術中，對他們進行化學或外科殘割」的國家。

魯比歐也要求大使館追蹤「執行平權行動或多元、平等與共融（Diversity, Equity and Inclusion, DEI）等政策，這些政策提供勞工基於種族、性別或階級的優惠待遇」。

這些議題反映出川普上任以來的首要優先事項。

川普一再猛烈抨擊跨性別權利。魯比歐領導的國務院堅持護照現在必須反映美國民眾出生證明上所列的性別，終結了數十年來允許人們自行選擇性別的做法，並取消前國務卿布林肯（Antony Blinken）任內啟動的X性別選項。

川普不僅終結了旨在為歷史上處於弱勢的群體提供機會的平權計畫，還威脅實施這類政策的企業行號，稱這些政策傷害了美國的白人多數群體。

川普 國務院 大使館

上一則

國務院副發言人發聲挺：釣魚台也在對日防衛承諾內

下一則

FT：台美協議料近期公布 台估承諾投資4000億美元 含台積電投資

延伸閱讀

川普關稅戰重塑全球格局 複雜制度衝擊供應鏈與企業成本

川普關稅戰重塑全球格局 複雜制度衝擊供應鏈與企業成本
民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑
咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免

咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免
法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴

法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
美國總統川普13日在白宮東廳致詞。路透

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

2025-11-14 18:46

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據