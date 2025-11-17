美國中東政策大轉變 川普同意售沙國最先進F-35戰機

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美國空軍 F-35戰機與南韓空軍 F-35 戰機在南韓黃海上空進行雙邊演習。(路透)
美國空軍 F-35戰機與南韓空軍 F-35 戰機在南韓黃海上空進行雙邊演習。(路透)

路透報導，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼18日拜訪白宮前夕，美國總統川普17日表示將向沙國出售F-35戰機。此舉象徵重大的政策轉變，可能改變中東的軍事平衡，同時引發中國大陸可能取得這款先進戰機技術的疑慮。

「我們會這樣做，向沙國出售F-35戰機，」川普向媒體表示，沙國有意採購，「而他們一直是很好的盟友」。他隨後提到伊朗局勢，稱摧毀德黑蘭的核能力。這番話指涉美國與以色列6月聯手打擊伊朗核設施，以軍當時出動了F-35戰機。

沙國一直是美國武器的最大客戶，今年稍早提出購買45架F-35戰機請求，先前知情人士透露五角大廈已評估這項軍購數月。

F-35是世上最先進戰機，具備匿蹤技術、能躲避敵方偵測，以色列是目前中東地區唯一擁有這套武器的國家，

且已使用近10年，並組成多個F-35中隊。

因此美方這項可能舉措引發改變中東軍事平衡的疑慮，恐考驗華府確保維持「以色列軍事優勢」的原則。

另一方面，紐約時報日前報導，美國國防部轄下國防情報局最近一份報告提出疑慮，指由於利雅德與北京存在安全合作關係，若美國最終敲定向沙烏地阿拉伯出售F-35的交易，中國可能因此取得該戰機的相關技術。

