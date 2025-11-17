我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

美最先進航母福特號抵加勒比海 再擊沉1小船 3人喪生

編譯盧炯燊／綜合報導
美國最先進的航空母艦「福特號」16日開抵加勒比海。圖為「福特號」航母9月還在前往挪威途中。(路透) FILE PHOTO: FILE PHOTO: U.S. Navy's USS Gerald R. Ford (CVN 78), the world's largest aircraft carrier, sails into the Oslofjord past Droebak and Oscarsborg fortress on its way for a port visit to Oslo, Norway, September 12, 2025. NTB/Lise Aaserud via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2025-11-11，數位典藏序號：20251111233132281】
美國最先進的航空母艦「福特號」16日開抵加勒比海。圖為「福特號」航母9月還在前往挪威途中。(路透) FILE PHOTO: FILE PHOTO: U.S. Navy's USS Gerald R. Ford (CVN 78), the world's largest aircraft carrier, sails into the Oslofjord past Droebak and Oscarsborg fortress on its way for a port visit to Oslo, Norway, September 12, 2025. NTB/Lise Aaserud via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2025-11-11，數位典藏序號：20251111233132281】

美國最先進的航空母艦「福特號」(USS Gerald R. Ford )16日開抵加勒比海，展示美國強大軍力，標誌川普政府在該地區打擊販毒恐怖分子的行動計畫已進入關鍵階段，然而卻引發外界質疑，川普政府這次名為打擊毒販的軍事部署，究竟意味著什麼及下一步如何行動？

美聯社引述美國海軍聲明表示，「福特號」16日早上通過英屬維京群島(British Virgin Islands)附近的阿內加達海峽(Anegada Passage)，抵達加勒比海。隨著「福特號」開抵，國防部長赫塞斯早前所宣布的「南方之矛」(Operation Southern Spear)行動已準備就緒，集結了近10艘海軍艦艇、大約1.2萬名水兵及陸戰隊隊員。

根據計畫，美國海軍將與加勒比國家千里達及托巴哥(Trinidad and Tobago)聯合展開一星期的軍事演習，千里達離委內瑞拉最近處不到7哩。

對於今次的大規模部署，普遍認為這是美國對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)不斷升級的施壓策略。委內瑞拉政府亦已將這次聯合演習形容為侵略行為，但尚未對福特號航母抵達做出回應。

美國長期以來利用航母戰鬥群向其他國家施壓，一些專家認為，雖然「福特號」並不適合打擊販毒集團，但可成為迫使馬杜洛下台的工具。

國務卿魯比歐一再指馬杜洛在去年委國大選中舞弊，川普政府不承認他的合法地位。魯比歐還指責委內瑞拉政府是個毒品轉運組織，公開與販毒集團合作。

在「福特號」抵達加勒比海的同時，美國南方司令部16日宣布，15日東太平洋國際海域對一艘運毒船發動攻擊及3人喪生，是迄今第21起攻擊運毒船行動。

南方司令部並未透露運毒船所屬的販毒組織名稱及從何處出發，但在社群媒體上發布視頻顯示，該艘運毒船正沿著一條已知的販毒路線航行。

美國最先進的航空母艦「福特號」16日開抵加勒比海。圖為美空軍F/A-18E/F超...
美國最先進的航空母艦「福特號」16日開抵加勒比海。圖為美空軍F/A-18E/F超級大黃蜂打擊戰機，伴隨B-52同溫層堡壘戰略轟炸機，13日飛越前往加勒比海的「福特號」航母上空。(路透) /A-18E/F Super Hornets and a U.S. Air Force B-52 Stratofortress fly over the U.S. Navy’s Gerald R. Ford Carrier Strike Group in the Atlantic Ocean November 13, 2025. U.S. Navy/Seaman Zamirah Connor/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.【作者：路透通訊社，日期：2025-11-16，數位典藏序號：20251117055253463】

福特號 委內瑞拉 運毒船

上一則

川普暗示對委內瑞拉動武 美軍力部署概況一覽

下一則

美海軍作戰部長：南韓核潛艦若建成 可牽制中國威脅

延伸閱讀

美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成
俄烏戰爭何時停火？ 芬蘭總統預測最快「這個時間」

俄烏戰爭何時停火？ 芬蘭總統預測最快「這個時間」
紐時揣測川普意圖 檯面上...打擊毒品 檯面下…覬覦石油

紐時揣測川普意圖 檯面上...打擊毒品 檯面下…覬覦石油
美國、千里達再度軍演 委內瑞拉控「不負責任」

美國、千里達再度軍演 委內瑞拉控「不負責任」

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉