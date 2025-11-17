美最先進航母福特號抵加勒比海 再擊沉1小船 3人喪生

美國最先進的航空母艦「福特號」16日開抵加勒比海。圖為「福特號」航母9月還在前往挪威途中。(路透) FILE PHOTO: FILE PHOTO: U.S. Navy's USS Gerald R. Ford (CVN 78), the world's largest aircraft carrier, sails into the Oslofjord past Droebak and Oscarsborg fortress on its way for a port visit to Oslo, Norway, September 12, 2025. NTB/Lise Aaserud via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2025-11-11，數位典藏序號：20251111233132281】

美國最先進的航空母艦「福特號 」(USS Gerald R. Ford )16日開抵加勒比海，展示美國強大軍力，標誌川普政府在該地區打擊販毒恐怖分子的行動計畫已進入關鍵階段，然而卻引發外界質疑，川普政府這次名為打擊毒販的軍事部署，究竟意味著什麼及下一步如何行動？

美聯社引述美國海軍聲明表示，「福特號」16日早上通過英屬維京群島(British Virgin Islands)附近的阿內加達海峽(Anegada Passage)，抵達加勒比海。隨著「福特號」開抵，國防部長赫塞斯早前所宣布的「南方之矛」(Operation Southern Spear)行動已準備就緒，集結了近10艘海軍艦艇、大約1.2萬名水兵及陸戰隊隊員。

根據計畫，美國海軍將與加勒比國家千里達及托巴哥(Trinidad and Tobago)聯合展開一星期的軍事演習，千里達離委內瑞拉 最近處不到7哩。

對於今次的大規模部署，普遍認為這是美國對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)不斷升級的施壓策略。委內瑞拉政府亦已將這次聯合演習形容為侵略行為，但尚未對福特號航母抵達做出回應。

美國長期以來利用航母戰鬥群向其他國家施壓，一些專家認為，雖然「福特號」並不適合打擊販毒集團，但可成為迫使馬杜洛下台的工具。

國務卿魯比歐一再指馬杜洛在去年委國大選中舞弊，川普政府不承認他的合法地位。魯比歐還指責委內瑞拉政府是個毒品轉運組織，公開與販毒集團合作。

在「福特號」抵達加勒比海的同時，美國南方司令部16日宣布，15日東太平洋國際海域對一艘運毒船 發動攻擊及3人喪生，是迄今第21起攻擊運毒船行動。