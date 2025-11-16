我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

紐時揣測川普意圖 檯面上...打擊毒品 檯面下…覬覦石油

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

川普政府對委內瑞拉施壓力道迅速升級，最大航空母艦「福特號」(CVN 78)即將部署到距離委內瑞拉咫尺之遙的位置。紐約時報分析川普總統真正目的為何？只是如他所說的「打擊毒品」？還是更想逼委國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)下台？抑或其實是想要委內瑞拉石油？川普幕僚對此眾說紛紜。

跡象顯示，政府對委內瑞拉採取更具侵略性的新姿態。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)13日宣布美軍將在加勒比海地區執行「南方之矛」(Southern Spear)軍事行動，以「清除西半球的毒品恐怖分子」。他發文寫道，「西半球是美國的鄰里，我們將保護它。」

隨著「福特」號航空母艦及三艘隨行飛彈驅逐艦抵達加勒比海地區，當地駐紮1萬5000名美軍，是美國幾十年來在當地部署兵力最多的一次。馬杜洛的部隊高度戒備，兩國隨時準備開戰。

紐時指出，目前唯一缺少的是川普政府從戰略層面解釋為何美國要集結如此龐大兵力；政府官員許多聲明甚至自相矛盾。

川普一直聲稱一切都與毒品有關。但這無法解釋為何緊急將「福特號」打擊群從東地中海調往加勒比海，攻擊那些在9月初仍只由海岸防衛隊攔截的小型船隻；也無法解釋為何海軍打擊目標不包括哥倫比亞或墨西哥，這兩國才是芬太尼(fentanyl)主要流通管道。

幕僚透露，川普公開強調美軍是在應對加勒比海地區對美國的毒品威脅，但他私下更常談論馬杜洛的命運和石油問題。

委內瑞拉擁有全球最大石油儲量。馬杜洛曾向川普提案，在美國不訴諸軍事行動前提下，實際賦予美國對委內瑞拉大部分石油控制權。川普已叫停談判，但匿名美方官員14日表示，談判並未完全破裂，部署航母正是川普向馬杜洛施壓手段之一。

紐時指出，果真如此，這將使美國重返「砲艦外交」(gunboat diplomacy)時代。

如此部署也已影響美軍先前宣稱對印太地區的重視。拜登總統時期副國務卿薛曼(Wendy Sherman)表示， 「中國國家主席習近平鐵定正在關注美國軍力移向加勒比海地區、赫塞斯宣布重點將放在西半球的說法和做法，進而思考這對中國對台計畫有何影響。」

川普 委內瑞拉 石油

上一則

司法部備忘錄 運毒小船成為潛在化武威脅

下一則

范斯：明年期中選舉後 將與川普討論2028接班議題

延伸閱讀

恐嚇FBI、非法持槍…川普再度特赦 2國會暴動案被告獲釋

恐嚇FBI、非法持槍…川普再度特赦 2國會暴動案被告獲釋
川普財務申報曝光 175筆交易總額上看3.37億

川普財務申報曝光 175筆交易總額上看3.37億
社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案
傳聯合國安理會17日表決川普加薩走廊和平計畫

傳聯合國安理會17日表決川普加薩走廊和平計畫

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英