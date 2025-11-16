紐時揣測川普意圖 檯面上...打擊毒品 檯面下…覬覦石油

川普 政府對委內瑞拉 施壓力道迅速升級，最大航空母艦「福特號」(CVN 78)即將部署到距離委內瑞拉咫尺之遙的位置。紐約時報分析川普總統真正目的為何？只是如他所說的「打擊毒品」？還是更想逼委國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)下台？抑或其實是想要委內瑞拉石油 ？川普幕僚對此眾說紛紜。

跡象顯示，政府對委內瑞拉採取更具侵略性的新姿態。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)13日宣布美軍將在加勒比海地區執行「南方之矛」(Southern Spear)軍事行動，以「清除西半球的毒品恐怖分子」。他發文寫道，「西半球是美國的鄰里，我們將保護它。」

隨著「福特」號航空母艦及三艘隨行飛彈驅逐艦抵達加勒比海地區，當地駐紮1萬5000名美軍，是美國幾十年來在當地部署兵力最多的一次。馬杜洛的部隊高度戒備，兩國隨時準備開戰。

紐時指出，目前唯一缺少的是川普政府從戰略層面解釋為何美國要集結如此龐大兵力；政府官員許多聲明甚至自相矛盾。

川普一直聲稱一切都與毒品有關。但這無法解釋為何緊急將「福特號」打擊群從東地中海調往加勒比海，攻擊那些在9月初仍只由海岸防衛隊攔截的小型船隻；也無法解釋為何海軍打擊目標不包括哥倫比亞或墨西哥，這兩國才是芬太尼(fentanyl)主要流通管道。

幕僚透露，川普公開強調美軍是在應對加勒比海地區對美國的毒品威脅，但他私下更常談論馬杜洛的命運和石油問題。

委內瑞拉擁有全球最大石油儲量。馬杜洛曾向川普提案，在美國不訴諸軍事行動前提下，實際賦予美國對委內瑞拉大部分石油控制權。川普已叫停談判，但匿名美方官員14日表示，談判並未完全破裂，部署航母正是川普向馬杜洛施壓手段之一。

紐時指出，果真如此，這將使美國重返「砲艦外交」(gunboat diplomacy)時代。

如此部署也已影響美軍先前宣稱對印太地區的重視。拜登總統時期副國務卿薛曼(Wendy Sherman)表示， 「中國國家主席習近平鐵定正在關注美國軍力移向加勒比海地區、赫塞斯宣布重點將放在西半球的說法和做法，進而思考這對中國對台計畫有何影響。」