CNN分析：哈米尼不可能不回應 伊朗造沒造核彈已不重要

伊朗最高領袖哈米尼掌權30年。（路透）

美國總統川普21日宣布，美軍成功打擊伊朗 3處核子設施，還警告伊朗實現和平，否則將面臨更多攻擊，但CNN全球事務分析師米勒（Aaron David Miller）表示，伊朗最高領袖哈米尼「勢必得做出決定」，而且很可能會有所回應。

米勒是卡內基國際和平基金會的資深研究員，他指出，「幾乎無法」想像，哈米尼這位86歲的領導人，竟然會對過去10天發生的事情無動於衷。哈米尼的核心目標是維護伊斯蘭革命並將傳承給其中一位接班人。

米勒說：「哈米尼可能必須調整他的回應，但我懷疑我們還沒有結束。」

米勒指出，事實是，這不會是一場「一次性的行動」。他說：「伊朗人已在這個核子計畫上投資5兆美元，卻剛剛經歷了為期9天的極大羞辱。就以色列 成功滲透的目標而言，我敢說連美國自己的情報人員都不認為他們辦得到。」

他說，伊朗已是一個「臨界核武國家」，擁有「組裝核彈所需的一切」，但「他們是否真的正在動手製造，老實說可能並不重要。」

米勒指出，伊朗擁有針對美軍在波斯灣目標的短程飛彈，也曾在海外運用不對稱作戰，動用恐怖網絡對付以色列、美國，甚至可能波及全球猶太人利益，「當然，還有部署在伊拉克和敘利亞 的美軍，很容易受到攻擊。」