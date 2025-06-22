美B-2轟炸機空襲伊朗 川普：鈾濃縮設施徹底被摧毀

川普總統(左二)21日在美國空襲伊朗核子設施後發表演說指出，此次攻擊行動旨在摧毀伊朗鈾濃縮設施，消除伊朗的核子威脅的攻擊行動非常成功，伊朗的鈾濃縮設施已經被徹底摧毀。(美聯社)

川普 總統21日宣布，美國軍方當天襲擊了伊朗 境內的三處核設施，直接加入了以色列 摧毀伊朗核計畫的行動。他當晚於白宮發表演說指出，這次攻擊行動的目的是摧毀伊朗鈾濃縮設施，消除伊朗的核子威脅；攻擊行動非常成功，伊朗的鈾濃縮設施已經被徹底摧毀。

川普說，伊朗現在必須要達成和平，否則未來的攻擊將更嚴重，而且更簡單。

美聯社報導，在德黑蘭威脅報復可能引發更大範圍地區衝突之際，美國此舉旨在削弱伊朗這個宿敵，但風險極大。

伊朗政府尚未立即承認任何被攻擊的行動。伊朗官方通訊社伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)22日凌晨的報導稱，該國福爾多(Fordow)核設施遭到襲擊，並引發了防空系統運作。但通訊社未詳細說明。

在以色列和伊朗持續交戰之際，美國正在將B-2戰略轟炸機調動至關島；目前不清楚這項部署是否與中東緊張情勢有關。(路透)

美國參戰 有違川普選前政見

以色列總理內唐亞胡則發表簡短談話，讚揚川普對伊朗核子設施發動打擊，並表示此舉將「改寫歷史」。內唐亞胡向川普致賀稱：「您以美國令人敬畏且正義之力量打擊伊朗核設施的果斷決定，將改寫歷史。」

根據新聞網站Axios報導，美軍空襲行動發生在以、伊兩國史無前例交火第九天夜晚，川普21日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文證實，美軍B-2轟炸機已經空襲伊朗主要核設施：「我們已完成對伊朗三處核子設施非常成功的攻擊，包括福爾多(Fordow)、納坦茲(Natanz)和伊斯法罕(Esfahan)，所有飛機現在都已離開伊朗領空。」他並強調：「世界上沒有任何軍隊能夠辦到這點，現在是和平時刻！」

另據福斯新聞引述川普說，攻擊中使用了六顆「碉堡剋星」(bunker buster)和30顆戰斧巡弋飛彈。

另據消息人士說，川普希望能迫使伊朗回到談判桌，他並無計畫進行另一波攻擊。

這次攻擊對美國而言是一項極其危險的決定，因為伊朗誓言，如果美國聯手以色列加入攻擊，將進行報復，而且川普選前信誓旦旦表示，要讓美國遠離代價高昂的國際衝突，如今化為烏有。

伊朗警告可能爆發全面戰爭

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)日前嚴正警告美國，針對伊朗的任何軍事打擊將「給對手造成無法彌補的損害」；還有伊朗外交部發言人巴格哈伊(Esmail Baghaei)也宣稱：「和和來自美國的干預都可能導致中東地區爆發全面戰爭。」

川普誓言不會允許伊朗取得核武器，最初希望武力威脅能夠促使伊朗領導人自動放棄核子計畫，以色列軍方20日坦承為可能爆發的長期戰爭做準備。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，多架B-2轟炸機20日晚間從密蘇里州懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base)起飛，持續向西飛行。

原本五角大廈官員還辯稱，調動B-2轟炸機行動並不意味即將採取行動，而是向白宮提供更多選項。

唯有B-2戰機可攜巨型鑽地彈

據了解，B-2轟炸機是唯一能夠攜帶「巨型鑽地炸彈」(Massive Ordinance Penetrator)的軍機，專家強調，這種炸彈是唯一可能摧毀伊朗福爾多地下核設施的炸彈；每架B-2轟炸機可攜帶兩枚「碉堡剋星」(bunker buster)，每枚重達3萬磅(約1.6噸)。

CNN報導指出，過去一周來，川普常待在戰情室思考對伊朗發動軍事行動的可能性，並針對每項計畫的潛在後果徵詢專家意見，而且21、22日連續兩天晚間，他都坐鎮橢圓形辦公室與國安團隊舉行會議。

先前川普曾經表示，最長兩周內就美國是否對伊朗採取軍事行動做出決定，而且不排除更早做出決定。