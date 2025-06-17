川普和平締造者人設破功？3原因恐迫使美加入以伊戰局

以色列仍不放緩對伊朗的攻擊，甚至包括伊朗最高領導人哈米尼都是目標。但據稱美國阻止以色列擊殺哈米尼的計畫。（美聯社）

有線電視新聞網（CNN）指出，儘管川普 極力避免美國捲入以色列 與伊朗 的戰爭，但隨著局勢惡化與內部壓力升高，飽受打擊的伊朗可能孤注一擲，以色列無力單獨摧毀伊朗核設施將升高美方是否出手相助的壓力，加上共和黨鷹派施壓，種種因素可能讓川普最終難以置身事外，這場衝突將成為其第二任期的關鍵考驗。

報導指出，川普曾拒絕以色列提出暗殺伊朗最高領袖哈米尼的計畫，顯示他不願開啟戰端，極力延續「美國優先、反對干預」外交主張。然而，戰局發展已超出他所能掌控。

一旦伊朗決定孤注一擲攻擊美軍基地，華府勢必反擊，以維持國際信譽與威懾力。伊朗也可能藉由封鎖波斯灣與紅海航線製造全球能源危機，逼迫川普約束以色列。

其次，以色列無法獨力摧毀伊朗福爾多（Fordow）的地下核設施，這將升高美方與伊朗核談判的壓力。政治新聞網Axios報導指出，該濃縮鈾設施建於山體深處，以方缺乏可摧毀地下設施的鑽地炸彈與重型轟炸機，而美國具備這些武器，且美軍轟炸機可從鄰近地區起飛。

川普也面臨黨內鷹派施壓。多名共和黨人士主張，美方應協助以軍摧毀福爾多核設施。他們認為，伊朗正處於罕見脆弱期，若不把握時機徹底破壞其核武潛力，未來恐再無良機。

川普不願捲入戰爭，但他深知國內政治風向複雜微妙。川普若貿然對伊朗出手，恐破壞他與基本盤之間的信任，面對與其核心支持者價值觀背離的政治風險。

CNN說，川普標榜「交易的藝術」，但經不起現實外交考驗。俄羅斯總統普亭無視終止俄烏戰爭的要求，中國國家主席習近平在貿易戰中迫使川普讓步兩次。如今以色列總理內唐亞胡也不顧華府勸告，對伊朗動手，形同破壞川普的外交布局。

這些挫敗凸顯川普未能有效主導全球地緣局勢，他標榜的個人魅力與談判能力，看來並不管用。川普第二任期初本希望擔任和平締造者，如今情勢急轉直下，加薩人道危機未解，俄烏戰火持續升溫，伊朗與以色列衝突失控。這場危機恐成為川普第二任期最關鍵的試煉。