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川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

川普訪卡達 見證波音簽210架、史上最大960億大單

編譯中心／綜合報導
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川普總統（中）與卡達國王塔米姆（右）見證卡達航空向波音下單210架的歷史紀錄。圖左為波音執行長歐特柏格。（美聯社）
川普總統（中）與卡達國王塔米姆（右）見證卡達航空向波音下單210架的歷史紀錄。圖左為波音執行長歐特柏格。（美聯社）

川普總統訪問中東，白宮14日宣布，波音(Boeing)與奇異航太(GE Aerospace)攜手卡達航空(Qatar Airways)達成一項總值高達960億美元的飛機採購協議，這是波音有史以來單一最大寬體客機訂單與787夢幻客機(Dreamliner)訂單紀錄。

根據白宮發布的資料，這筆協議涵蓋最多210架波音787夢幻客機與777X寬體客機。白宮表示，這筆大單預計將為美國創造每年約15.4萬個工作機會，並在整個生產與交付期間，累計帶動超過100萬個就業機會。

該協議於川普總統訪問卡達首都杜哈期間，在阿米里宮(Amiri Diwan)正式簽署，波音執行長歐特柏格(Kelly Ortberg)與川普一同出席簽約儀式。川普強調：「這是波音歷史上最大規模的飛機訂單。」

川普總統此次中東行，已獲致多項協議。圖為川普在卡達首都杜哈致詞。（美聯社）
川普總統此次中東行，已獲致多項協議。圖為川普在卡達首都杜哈致詞。（美聯社）

受到這筆歷史性大單激勵，波音(BA-US)股價一度升至15個月新高；奇異航太(GE-US)的股價也一併上漲。

這項交易對波音而言意義重大。該公司自2018年以來尚未實現年度獲利，過去數年受到安全疑慮、製造缺陷、成本超支，以及長達兩個月的工會罷工影響，經營表現備受壓力。此外，中美貿易衝突也衝擊波音業務，中國在去年停止接收波音飛機，造成交付受阻。

不過波音近期已逐步縮小虧損。執行長歐特柏格在第一季財報會議中表示，公司仍握有逾5000億美元的訂單積壓，隨著全球航空市場需求回升，波音的商業前景正逐步改善。

這項交易也是川普此次中東行期間積極推動美國企業出口的重要成果之一。除了波音的歷史性大單外，沙烏地阿拉伯主權財富基金本周也宣布向波音下單總值48億美元的飛機訂單，顯示美國企業在中東市場的影響力正持續擴大。

卡達近日向川普提議贈送一架價值四億美元的豪華飛機作為美國總統座機「空軍一號」（Air Force One）新機，引起外界關心華府與杜哈的關係，這項贈予也引發包括共和黨內人士的質疑，但川普表示只有笨蛋才不接受。

卡達航空長期以來是波音的重要客戶，目前機隊中已擁有超過50架舊型波音777客機，隨著全球航線需求復甦，該公司正積極汰換老舊機型。此次大手筆訂購787與777X機型，符合全球航空公司加速汰換老舊機隊的趨勢。也具有抗衡歐洲對手空中巴士(Airbus)的競爭優勢。

根據彭博報導，卡達航空也正在考慮採購部分空中巴士A350機型，預計將在即將舉辦的巴黎航展上宣布相關訂單，以進一步強化其機隊多元化策略。

波音 川普 白宮

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