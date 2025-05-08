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川普定5/8為「勝利日」 淡化歐洲國家在二戰貢獻

中央社／華盛頓7日電
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川普總統將5月8月定為慶祝戰勝納粹德國的「勝利日」。（歐新社）
川普總統將5月8月定為慶祝戰勝納粹德國的「勝利日」。（歐新社）

川普總統今天將5月8月定為慶祝戰勝納粹德國的「勝利日」（Victory Day），並淡化歐洲國家在第二次世界大戰的貢獻。

法新社報導，川普在白宮發布新「勝利日」宣言後不久表示：「無論喜歡與否，這場勝利主要是因為我們才實現的。」

川普表示：「80年前的這個星期，正是美國的戰車、船艦、卡車、飛機與士兵擊敗了敵人。沒有美國，解放就永遠不會出現。」

川普本周稍早即宣布重新命名5月8日的想法。他指出，他的國家與歐洲大部分地區不同，美國沒有紀念1945年納粹德國戰敗的日子。

川普表示，他還計劃為第一次世界大戰設立一個單獨的「勝利日」，並聲稱美國對一戰結束也有貢獻。

川普說：「沒有我們，這些戰爭就不會勝利。」

儘管在兩次世界大戰中，許多歐洲盟友遭受的傷亡與破壞遠勝美國，但川普還是發表上述言論。

美國自1941年加入二戰後損失慘重，超過40萬軍人陣亡，並在諾曼第登陸（D-Day）與擊敗希特勒（Adolf Hitler）的過程中發揮關鍵作用。

蘇聯在二戰中損失最為嚴重，蘇聯最大的加盟共和國俄羅斯，死亡人數超過2000萬人。

英國也在二戰中損失38萬4000名士兵與7萬平民。

川普 納粹 德國

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