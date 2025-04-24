澤倫斯基聲明拒克里米亞歸俄 川普批：「沒籌碼的男人」有害和談
外傳美國提議承認俄羅斯2014年非法併吞克里米亞(Crimea)，作為俄烏談和的條件之一，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)22日對此表態，指烏克蘭不會承認俄國占領克里米亞；居中調停的川普總統23日推文稱澤倫斯基這樣的說法有害和平談判。
美國、英國、歐盟和烏克蘭官員原定23日在英國倫敦會面，坐下來會談推動俄烏之間達成和平協議；外傳美方上周已向烏克蘭提案和平協議的條件，其中包括美方承認遭俄國併吞的克里米亞是俄國領土。但開會前，澤倫斯基臨時表態指烏方不會接受割讓克里米亞一事，如果要和談，必須全面停火，俄方要停止攻擊烏克蘭。
俄國普亭2014年入侵克里米亞半島，被國際認為是非法併吞該地區；澤倫斯基22日表示，烏克蘭不會合法承認俄國占領克里米亞，認為這沒有討論的餘地，指這項條件違背烏克蘭的憲法。
川普23日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上批評澤倫斯基的臨時表態。他說澤倫斯基的聲明極傷(very harmful)烏克蘭與俄國的和平談判，並稱烏克蘭在美國歐巴馬政府時期就失去克里米亞，也認為克里米亞不是討論的重點。
川普說，沒有人要求澤倫斯基承認克里米亞是俄國的領土，並認為，如果澤倫斯基想要克里米亞，他為什麼沒有在11年前奮力爭取，指當年連一槍都沒有發射；川普說，克里米亞更多年作為俄國潛艇的主要基地。
川普說，澤倫斯基這樣煽動性(inflammatory)的聲明，讓戰爭難以停止，指澤倫斯基沒有說大話的餘地；川普說，烏克蘭的情況非常緊急，澤倫斯基可以擁有和平，也可以繼續再打3年仗，把整個國家輸掉。
川普說，他與俄國沒有關聯，但希望拯救每周無謂犧牲的俄烏士兵；澤倫斯基的聲明沒有任何用處，只會延長「殺戮戰場」，而沒有人希望看到這個結果。
川普表示，俄烏之間已經非常接近達成和平協議，認為「沒有籌碼的男人」應該完成這件事、達成協議。
白宮發言人(Karoline Leavitt)23日也表示，川普並未要求烏克蘭承認克里米亞屬於俄國，指沒有人要求他們這麼做；川普只是希望雙方能夠坐上談判桌，了解到這場殘忍的戰爭已經持續太久了。
李維特說，俄烏雙方若想達成和平協議，都必須有所犧牲；很不幸地，澤倫斯基企圖透過媒體做爭論，而這是川普無法接受的；李維特說，這應該是閉門談判。
李維特說，川普很受挫，他的耐性已經愈來愈少；李維特說，川普希望為世界做對的事情，希望看到和平，也希望看到殺戮停止，但必須是兩邊都願意這麼做；李維特說，澤倫斯基顯然正走向錯誤的方向。
副總統范斯在稍早發言警告說，如果俄烏不達成和平協議，美方將會停止斡旋；范斯說，美國已經向俄國和烏克蘭提出非常明確的提案，「已經到了要嘛他們同意，或者此刻已是美國撒手不管(walk away)這過程的時刻。」
國務卿魯比歐(Marco Rubio)原本率團赴倫敦，代表美國出席各方坐下來的和平協議，結果臨時取消赴英行程。各方由低層官員代表與會，形同流會。
魯比歐表示，俄烏戰爭不可能透過軍事手段解決，俄國無法征服烏克蘭，烏克蘭也無法打退俄軍；魯比歐說，美方至今已經非常努力去了解俄烏兩邊的需求，只要接下來有務實的方法讓俄烏達成和平，美方就會繼續努力。
不過，魯比歐也說，如果美國發現俄烏之間的想法相差太遠，討論也沒有進展，美國就有可能轉向其他優先事項；盧比歐重申說，「這不是我們的戰爭，我們沒有引發這場戰爭，我們正協助大家結束戰爭。」
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