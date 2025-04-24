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川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

澤倫斯基聲明拒克里米亞歸俄 川普批：「沒籌碼的男人」有害和談

記者陳熙文／華盛頓報導
川普總統放話，如果沒有進展，美國將放手不再調停俄羅斯總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基間的戰爭。(美聯社)
川普總統放話，如果沒有進展，美國將放手不再調停俄羅斯總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基間的戰爭。(美聯社)

外傳美國提議承認俄羅斯2014年非法併吞克里米亞(Crimea)，作為俄烏談和的條件之一，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)22日對此表態，指烏克蘭不會承認俄國占領克里米亞；居中調停的川普總統23日推文稱澤倫斯基這樣的說法有害和平談判。

美國、英國、歐盟和烏克蘭官員原定23日在英國倫敦會面，坐下來會談推動俄烏之間達成和平協議；外傳美方上周已向烏克蘭提案和平協議的條件，其中包括美方承認遭俄國併吞的克里米亞是俄國領土。但開會前，澤倫斯基臨時表態指烏方不會接受割讓克里米亞一事，如果要和談，必須全面停火，俄方要停止攻擊烏克蘭。

俄國普亭2014年入侵克里米亞半島，被國際認為是非法併吞該地區；澤倫斯基22日表示，烏克蘭不會合法承認俄國占領克里米亞，認為這沒有討論的餘地，指這項條件違背烏克蘭的憲法。

川普23日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上批評澤倫斯基的臨時表態。他說澤倫斯基的聲明極傷(very harmful)烏克蘭與俄國的和平談判，並稱烏克蘭在美國歐巴馬政府時期就失去克里米亞，也認為克里米亞不是討論的重點。

川普說，沒有人要求澤倫斯基承認克里米亞是俄國的領土，並認為，如果澤倫斯基想要克里米亞，他為什麼沒有在11年前奮力爭取，指當年連一槍都沒有發射；川普說，克里米亞更多年作為俄國潛艇的主要基地。

烏克蘭總統澤倫斯基22日在基輔舉行記者會，宣布反對烏克蘭領土克里米亞被割讓給俄國...
烏克蘭總統澤倫斯基22日在基輔舉行記者會，宣布反對烏克蘭領土克里米亞被割讓給俄國，致使美國領頭的和平協商暫告破裂。(美聯社)

川普說，澤倫斯基這樣煽動性(inflammatory)的聲明，讓戰爭難以停止，指澤倫斯基沒有說大話的餘地；川普說，烏克蘭的情況非常緊急，澤倫斯基可以擁有和平，也可以繼續再打3年仗，把整個國家輸掉。

川普說，他與俄國沒有關聯，但希望拯救每周無謂犧牲的俄烏士兵；澤倫斯基的聲明沒有任何用處，只會延長「殺戮戰場」，而沒有人希望看到這個結果。

川普表示，俄烏之間已經非常接近達成和平協議，認為「沒有籌碼的男人」應該完成這件事、達成協議。

白宮發言人(Karoline Leavitt)23日也表示，川普並未要求烏克蘭承認克里米亞屬於俄國，指沒有人要求他們這麼做；川普只是希望雙方能夠坐上談判桌，了解到這場殘忍的戰爭已經持續太久了。

李維特說，俄烏雙方若想達成和平協議，都必須有所犧牲；很不幸地，澤倫斯基企圖透過媒體做爭論，而這是川普無法接受的；李維特說，這應該是閉門談判。

李維特說，川普很受挫，他的耐性已經愈來愈少；李維特說，川普希望為世界做對的事情，希望看到和平，也希望看到殺戮停止，但必須是兩邊都願意這麼做；李維特說，澤倫斯基顯然正走向錯誤的方向。

副總統范斯在稍早發言警告說，如果俄烏不達成和平協議，美方將會停止斡旋；范斯說，美國已經向俄國和烏克蘭提出非常明確的提案，「已經到了要嘛他們同意，或者此刻已是美國撒手不管(walk away)這過程的時刻。」

國務卿魯比歐(Marco Rubio)原本率團赴倫敦，代表美國出席各方坐下來的和平協議，結果臨時取消赴英行程。各方由低層官員代表與會，形同流會。

川普總統放話，如果沒有進展，美國將放手不再調停俄羅斯總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基...
川普總統放話，如果沒有進展，美國將放手不再調停俄羅斯總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基間的戰爭。(美聯社)

魯比歐表示，俄烏戰爭不可能透過軍事手段解決，俄國無法征服烏克蘭，烏克蘭也無法打退俄軍；魯比歐說，美方至今已經非常努力去了解俄烏兩邊的需求，只要接下來有務實的方法讓俄烏達成和平，美方就會繼續努力。

不過，魯比歐也說，如果美國發現俄烏之間的想法相差太遠，討論也沒有進展，美國就有可能轉向其他優先事項；盧比歐重申說，「這不是我們的戰爭，我們沒有引發這場戰爭，我們正協助大家結束戰爭。」

澤倫斯基 烏克蘭 川普

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