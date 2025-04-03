美徵對等關稅／歐盟報復 祭限制美服務業入歐

全球屏息以待的美國對等關稅，川普總統2日特別手持列表在記者會上宣布。（路透）

川普 總統以自己看到美國進口商品要比出口遠來得多、十分憤怒為由，祭出「對等關稅 」，但他殊少提及的是：若以服務出口，例如金融、旅遊、工程、醫藥等產業來計算，光在2024年便替美國賺進1兆多元；這種美國主宰服務業現象，讓歐盟 等國家有影響力，可用來報復美國對商品施加的關稅。

川普的對等關稅大刀砍向全球，少有國家能避免，中國、台灣、日本、南韓都成標的，歐盟也大受影響，各國都思對策因應。紐約時報報導，歐盟很可能動用的工具，便是限制美國服務業進入歐盟，來報復川普開徵的關稅。

川普對等關稅完整清單

政治研究機構「歐亞集團」(Eurasia Group)歐洲部門主管拉赫曼(Mujtaba Rahman)指出，歐洲真正擁有的手段，追根究柢在服務業這一邊，反擊力道會先升級，再降回來。

美國是世上最大服務出口國，且占各種服務的偌大部分，由金融服務到雲端運算，都是用數位傳輸，去年美國服務業出超將近3000億元。

每次歐洲遊客住進美國飯店，他們花用的錢就算在服務出口範疇。還有每次有人在加拿大、日本或墨西哥付費聽美製音樂、電影、電視劇集，就貢獻金錢給美國服務業，發生出超。

美國鋼鐵工人2日受邀出席川普宣布對等關稅的記者會，川普政府誓言要重振美國的製造業。（路透）

歐盟反擊美國關稅，最極端的選項可能是2021年率先提出的「反脅迫工具」(Anti-Coercion Instrument)，大致上它還沒測試過，但容許歐盟用「範圍很廣的可能反制措施」，來打擊一個貿易夥伴。措施包括對服務貿易實施關稅、限制，還有對貿易相關的知識財產權各面向，進行限制。那麼做會影響到美國科技巨擘如谷歌。幾位歐洲外交官表示，只要貿易戰升級，極有可能動用這個工具。

歐盟以矽谷最大幾家公司動用反競爭商業手段、數據保護軟弱、內容節制政策鬆散為由，十年多來對他們開罰。歐盟人口約4億5000萬，是很大市場；因為歐洲強勢監督，矽谷科技產品出現可觀變化，谷歌便改變搜尋結果展現的方式，蘋果調整其應用程式商店，Meta對旗下臉書、Instagram也有調變。

川普宣布的對等關稅不僅設有10%的「低標」，對汽車、鋼鋁進口還訂定更高的關稅，歐盟進口美國的汽車將大受衝擊。（路透）

英國則倒過來玩，可以用針對美國科技服務進口的法規，來當胡蘿蔔而非大棒。川普政府官員的一大痛楚，在英國課徵的數位服務稅，指責2020年推出的該稅不公平地傷害美國科技巨擘，向搜尋引擎、社媒及線上商城收稅2%。英方表示，這個方面可以讓步，與川普政府磋商。