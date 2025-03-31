我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔富豪王純出資 SpaceX首載人繞飛南北極

困9個月「自己也有責任」 2太空人願搭原機返太空

QA／川普對等關稅預告「以國家為基礎」 可能情況一次看

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統。(路透)
川普總統。(路透)

美聯社報導，白宮預告總統川普4月2日將在白宮玫瑰花園（Rose Garden）宣布「以國家為基礎」對等關稅計畫，並且致力在其他時間實施針對特定產業的關稅。

Q：4月2日會發生什麼事？

A：目前有關計畫的細節仍不確定。對等關稅可能會按產品徵稅的形式，或是對來自每個國家的所有商品徵收更廣泛的「平均稅率」，但也無法排除其他完全不同的方式。這些稅率可能會反映其他國家的徵稅標準，以及它們對國內企業的增值稅和補貼。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）接受福斯新聞採訪時表示，這些關稅每年可能會增加6000億美元稅收，這意味著平均稅率將達到20%。

另外，先前川普延緩對加拿大和墨西哥的許多進口稅也將在4月2日生效。

Q：哪些川普關稅即將開始？

A：川普表示將自4月2日對委內瑞拉石油或天然氣的買家徵收25%關稅，其中包括美國自己。

進口車關稅也將在4月4日生效，並在5月3日擴大適用於引擎、變速箱和電子系統等關鍵零件，還可能進一步擴大。但符合美墨加協定（USMCA）規則的零件初期將豁免。

其他包含加拿大輸美能源和含鉀肥料、中國銷美商品、全球出口美國鋼鋁等關稅，均已生效。

Q：川普將祭出更多種類關稅？

A：川普先前曾威脅對銅、木材、藥品和晶片等產品徵收進口稅。對此許多國家已表示可能採取反制行動，因此本周恐怕看到更多報復措施。

另外，川普表示不會與其他國家針對4月2日的關稅進行談判，直到關稅生效後才會開始，但他已表示對進口車的25%關稅將是永久性的。

關稅 川普

上一則

對等關稅砲口 瞄準所有國家 川普：沒聽說什麼15國

延伸閱讀

對等關稅砲口 瞄準所有國家 川普：沒聽說什麼15國

對等關稅砲口 瞄準所有國家 川普：沒聽說什麼15國
白宮：川普4月2日宣布「以國家為基礎」對等關稅

白宮：川普4月2日宣布「以國家為基礎」對等關稅
白宮百年老樹「太危險」…川普要砍

白宮百年老樹「太危險」…川普要砍
川習會只聞樓梯響 分析指細節談妥前中國不會安排

川習會只聞樓梯響 分析指細節談妥前中國不會安排

熱門新聞

美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08
川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

2025-03-26 05:10
申請新護照的規費目前為160元，急件處理另加60元。美聯社

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

2025-03-27 09:11
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。歐新社

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

2025-03-26 10:10
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

2025-03-28 11:00

超人氣

更多 >
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
川普社安金減稅計畫 哪些退休者真正受益？

川普社安金減稅計畫 哪些退休者真正受益？
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」