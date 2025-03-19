雙普通話幕後：普亭讓川普等了一小時 通話後仍以無人機攻烏

烏克蘭軍隊撤出短暫占領的俄國庫斯克蘇賈地區，立即遭到俄國的無人機攻擊，情況危急。圖為俄軍巡邏收復的蘇賈地區。（路透）

俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)與世界元首敲定會面卻讓對方枯等的實例時有所聞，18日到了預定與川普 總統通電話的時間，對於旁人提醒已經遲到卻一笑置之。普亭在「俄羅斯工業家和企業家聯盟」(Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs，RSPP)於莫斯科舉行的年度大會發表演說，但過了與川普約定通話的時間，一點也不急著趕回克里姆林宮，讓川普足足等了約一小時。

「俄羅斯工業家和企業家聯盟」主席休金(Alexander Shokhin)看著表說，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)已宣布，通電話時間是莫斯科時間下午6時之前。根據俄羅斯媒體報導，普亭與川普將在莫斯科時間下午4時到6時之間通電話，但當時已經過了下午4時。

普亭在會中回答：「別聽他的。那是他的份內工作。」根據報導，普亭顯得並沒有離開的打算。對於休金提醒不知道川普會怎麼說，普亭指出：「我不是說川普，我說的是培斯科夫。」

普亭一行終於在接近5時離開會議地點莫斯科國際音樂廳(Moscow International House of Music)，回到克里姆林宮的車程約20分鐘。

白宮副幕僚長的史卡比諾(Dan Scavino)對媒體說，川普與普亭在美東時間18日上午10時通電話。

不過，川普與普亭通電話之後，俄軍仍對烏克蘭發動無人機攻擊。

英國廣播公司(BBC)報導，從庫斯克(Kursk)地區撤退的倖存烏克蘭士兵，描述了俄軍襲擊的恐怖景象，形容逃離蘇賈(Sudzha)的撤退行動簡直兵敗如山倒(collapse)。

一名烏克蘭士兵說，就在部隊準備離開時，裝備在路上遭遇俄羅斯無人機攻擊而燒毀。另一名士兵表示，俄羅斯軍隊已經切斷烏軍的供應線。

目擊者描述，烏軍後勤癱瘓，再也無法運送武器、彈藥、食物與水，「我們好幾次差點喪命。無人機不斷在空中盤旋」。