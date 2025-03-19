停火條件 傳普亭要求美全面停供烏武器 澤倫斯基質疑俄缺乏誠意

●請寫圖說 美國總統川普與俄國總統普亭18日通話，雖為俄烏停戰帶來希望，但也有評論擔心重演雅爾達密約。圖為3月初在德國一場嘉年華遊行，玩偶以普亭和川普捏住澤倫斯基為造型。（路透） A view shows a carnival float by artist Jacques Tilly depicting Russian President Vladimir Putin, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy and U.S. President Donald Trump on the day of the traditional "Rosenmontag" Rose Monday carnival parade in Duesseldorf, Germany, March 3, 2025. REUTERS/Wolfgang Rattay TPX IMAGES OF THE DAY【作者：路透通訊社，日期：2025-03-03，數位典藏序號：20250303194748918】

美俄領袖18日通話，彭博社報導，普亭要求美國在停火期間暫停向烏克蘭 交付所有武器。

川普 17日晚間發文說，通話前美俄已就未來「最終協議」的許多要素達成共識，但是還有很多部分要討論。川普說，俄、烏情況都不好，「我們將看看是否能安排一項和平協議，一場停火與和平。我認為我們將能辦到」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫在兩國領袖通話前說，兩人基於上次2月12日的通話以及後續俄美的高層接觸，雙方已有一定諒解，但仍有大量問題待討論，涉及俄美關係進一步正常化和烏克蘭問題的解方。

歐洲資深官員與三名熟悉俄方立場的莫斯科人士表示，普亭日前會見川普特使，已將停止軍火供應定為停火的先決條件。俄羅斯希望停止所有武器交付給烏克蘭，最低目標是美援應該停止。

歐洲極不願意同意這項要求。一名歐洲高層官員表示，這會讓俄方在停火期間重新武裝，而烏克蘭卻遭禁止比照辦理。

普亭已說希望實現長久和平、消除俄烏衝突根源，包括烏克蘭不得加入北約組織。一名俄國 外交部高官說，任何和平協議都須確保烏國維持中立；該官員似乎也排除歐洲派維和部隊到烏國的可能性，但基輔和多個西方盟友卻視其為潛在和平協議重要條款。其他俄國官員也呼籲停火協議須處理衝突根源，顯示克宮希望繼續掌控烏國幾個關鍵地區。

俄軍仍持續打擊烏克蘭，烏國總統澤倫斯基說，他懷疑普亭除了唱和川普外將有多少實際作為；澤倫斯基表示，自從美烏官員11日在沙烏地阿拉伯吉達會談，俄國又幾乎偷到一周、再打了一周只有俄國想打的仗。

基輔近日也宣布烏軍撤出俄國庫斯克州大部分地區；烏軍去年夏天進攻該州，曾將該地烏占區視為與俄國談判籌碼。