停火條件 傳普亭要求美全面停供烏武器 澤倫斯基質疑俄缺乏誠意
美俄領袖18日通話，彭博社報導，普亭要求美國在停火期間暫停向烏克蘭交付所有武器。
川普17日晚間發文說，通話前美俄已就未來「最終協議」的許多要素達成共識，但是還有很多部分要討論。川普說，俄、烏情況都不好，「我們將看看是否能安排一項和平協議，一場停火與和平。我認為我們將能辦到」。
克里姆林宮發言人佩斯科夫在兩國領袖通話前說，兩人基於上次2月12日的通話以及後續俄美的高層接觸，雙方已有一定諒解，但仍有大量問題待討論，涉及俄美關係進一步正常化和烏克蘭問題的解方。
歐洲資深官員與三名熟悉俄方立場的莫斯科人士表示，普亭日前會見川普特使，已將停止軍火供應定為停火的先決條件。俄羅斯希望停止所有武器交付給烏克蘭，最低目標是美援應該停止。
歐洲極不願意同意這項要求。一名歐洲高層官員表示，這會讓俄方在停火期間重新武裝，而烏克蘭卻遭禁止比照辦理。
普亭已說希望實現長久和平、消除俄烏衝突根源，包括烏克蘭不得加入北約組織。一名俄國外交部高官說，任何和平協議都須確保烏國維持中立；該官員似乎也排除歐洲派維和部隊到烏國的可能性，但基輔和多個西方盟友卻視其為潛在和平協議重要條款。其他俄國官員也呼籲停火協議須處理衝突根源，顯示克宮希望繼續掌控烏國幾個關鍵地區。
俄軍仍持續打擊烏克蘭，烏國總統澤倫斯基說，他懷疑普亭除了唱和川普外將有多少實際作為；澤倫斯基表示，自從美烏官員11日在沙烏地阿拉伯吉達會談，俄國又幾乎偷到一周、再打了一周只有俄國想打的仗。
基輔近日也宣布烏軍撤出俄國庫斯克州大部分地區；烏軍去年夏天進攻該州，曾將該地烏占區視為與俄國談判籌碼。
美國前駐烏大使、華府智庫大西洋理事會資深主任赫普斯特說，克宮和川普的對話不太可能迅速促成和平協議，但卻符合俄方利益，讓莫斯科能說服美國衝突禍首是烏國而非俄國；普亭花時間與川普通話將是其拖延策略一環，「他很聰明的讚美川普停火計畫，卻說對細節有問題，他想拖」。
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