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俄設停火條件拖延戰爭 分析：川普被普亭玩弄了

編譯盧炯燊／綜合報導
美國總統川普(右)急於結束俄烏戰爭，但俄國總統普亭(左)卻有意拖延。(美聯社)
美國總統川普(右)急於結束俄烏戰爭，但俄國總統普亭(左)卻有意拖延。(美聯社)

美國與烏克蘭談判達成30天臨時停火的共識後，全世界目光都轉到俄羅斯總統普亭身上，美國總統川普迫不及待要求普亭接受，否則會有嚴重後果。

CNN一篇評論指出，普亭目前是採取「拖」字訣，嘴上稱讚川普說停火「偉大而正確」，表示「同意停止敵對行動的提議」，然而隨即補充關鍵條件︰「停戰必須以能促成長期和平，並以消除這場危機根本原因的方式展開」。

儘管川普已同意烏克蘭不會加入北約，但普亭所說的「根源」，已不僅僅要求承諾烏克蘭不加入北約，而是要求基輔政權徹底解體，完全去軍事化，不允許任何歐美駐軍；此外，冷戰後北約擴張對其構成威脅，因此更要求北約軍隊要從前東歐共產國家撤出，例如波蘭和羅馬尼亞。

俄軍目前在戰場上取得優勢，即將把烏軍趕出俄羅斯庫斯克地區，這是基輔在未來和平談判中為數不多的籌碼之一，但可能很快會失去。

因此莫斯科透過令對手陷入精疲力盡的談判，從而不斷拖延並設定條件，讓克里姆林宮得以在此期間尋求達到其戰略目標。

俄羅斯的拖延與川普急於取得突破形成鮮明對比，川普的關稅政策引發了股市暴跌，並給經濟蒙上了一層陰影。

儘管川普13日在橢圓形辦公室說，「會以非常良好的狀態來完成這項任務，把這一切都解決掉」，然而這與現實情況完全不同。

川普拒絕透露對普亭採取什麼有效措施來實現停火，但可以肯定的是，自他重新入主白宮以來，將烏克蘭視為與俄羅斯恢復超級大國關係的墊腳石。這就是為何傳統的美國外交政策專家會擔心，假如普亭要求川普將烏克蘭總統澤倫斯基「 祭旗」，來作為達成和平協議的條件，答案會是什麼？

普京顯然是在誘惑一位渴望將停戰視為勝利的川普，採取的是「原則同意，實際反對；總體支持，具體抵制」。普亭好整以暇，而川普卻被戲弄急得團團轉。

美國總統川普急於結束俄烏戰爭，但俄國總統普亭卻有意拖延。圖為俄國藝術家創作的「世...
美國總統川普急於結束俄烏戰爭，但俄國總統普亭卻有意拖延。圖為俄國藝術家創作的「世界和平」畫作，把兩人的臉孔合而為一，代表達成和平。(美聯社)

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