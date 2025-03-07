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海外vs.本地製造 加品牌露露樂檬、加拿大鵝關稅戰境遇不同

記者顏伶如／綜合報導
加拿大知名羽絨衣品牌加拿大鵝，因為七成都在加國生產，一旦開徵關稅，立刻受到影響。（路透）
加拿大知名羽絨衣品牌加拿大鵝，因為七成都在加國生產，一旦開徵關稅，立刻受到影響。（路透）

同樣都是加拿大服裝品牌，為何「露露樂檬」(Lululemon Athletica)未受美加關稅戰影響，「加拿大鵝」(Canada Goose)卻將受到衝擊？華爾街日報(WSJ)6日分析，企業總部位於溫哥華的「露露樂檬」，近90%運動服飾是在越南、柬埔寨、斯里蘭卡、印尼、孟加拉製造，這些國家目前都不在川普總統開徵關稅的國家之列，總部在多倫多的「加拿大鵝」則有70%產品在加拿大製造。

川普政府6日宣布，符合北美自由貿易協定的加拿大、墨西哥商品，25%關稅將暫緩到4月2日才實施。

「加拿大鵝」幾乎所有的羽絨外套都在加拿大生產，品牌在加拿大境內有7座工廠，分布於安大略省(Ontario)、曼尼托巴省(Manitoba)、魁北克省(Quebec)，雇用員工大約是加拿大全國裁縫業勞工總數的五分之一。

「加拿大鵝」發言人說，品牌非常重視裁縫團隊的專業經驗與做工好壞，並沒有計畫要把生產線移出加拿大。

川普政府的關稅政策反覆，對「加拿大鵝」股票造成影響，股價與今年1月底相比，跌幅超過17%。

華爾街日報報導，「露露樂檬」與「加拿大鵝」境遇不同，凸顯了美加關稅對消費者造成的實際影響，並不是企業品牌位於何處，而是商品是在哪裡製造。

「加拿大鵝」前身是創立於1957年、名叫「大都會運動服裝」(Metro Sportswear)的多倫多公司。創辦人的女婿雷斯(David Reiss)發明了一款既能提高羽絨外套品質，又能加快填充羽絨流程的機器，為大規模生產奠定基礎。雷斯將公司改名為「雪鵝」(Snow Goose)，後來又發展成為「加拿大鵝」。雷斯的兒子丹尼‧雷斯(Dani Reiss)目前是「加拿大鵝」執行長，管理家族企業品牌時承諾，經典羽絨外套一定會在加拿大本地製造。

「加拿大鵝」成為奢侈品牌款式名稱Expedition的「加拿大鵝」男用外套目前售價1675元。

廣受市場歡迎的加拿大運動衣品牌露露樂檬，因為工廠分散在境外各國，如果開徵關稅，受...
廣受市場歡迎的加拿大運動衣品牌露露樂檬，因為工廠分散在境外各國，如果開徵關稅，受到衝擊反而有限。（路透）

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