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川普稱奪格陵蘭、巴運河 格總理：才不賣 巴總統：又撒謊

記者胡玉立／綜合報導
針對川普總統4日晚間在國會演說中宣稱美國「正在收回巴拿馬運河」，巴拿馬總統穆里諾5日表示這是「再次撒謊」，巴拿馬一直控制運河。(美聯社)
針對川普總統4日晚間在國會演說中宣稱美國「正在收回巴拿馬運河」，巴拿馬總統穆里諾5日表示這是「再次撒謊」，巴拿馬一直控制運河。(美聯社)

川普總統4日晚間的國會演說，惹怒格陵蘭和巴拿馬元首。川普演說表示，「無論如何，我們都會拿到格陵蘭。」格陵蘭總理5日立即回應道：「格陵蘭是我們的，我們不賣，也不能讓人輕易奪走。」巴拿馬總統則直批川普宣稱美國「正在收回巴拿馬運河」，是「再次撒謊」。

川普國會演說再次談到美國想拿到丹麥自治領地、世界最大島格陵蘭；他一邊向格陵蘭人招手說會讓那裡的人民「又安全又富有」，一邊毫無忌憚地表示：「我們真的是為了國際社會的安全（才需要格陵蘭），我也認為我們會到手。無論如何，我們都會得到它。」

幾小時後，格陵蘭總理柏佩耶(Múte Bourup Egede)在臉書聲明道：「我們不想成為美國人，也不想成為丹麥人；我們是格陵蘭因紐特人(Kalaallit，格陵蘭語)。美國人和他們的領袖必須明白這一點。我們不賣，也不能被輕易奪走。我們的未來由格陵蘭人決定。」貼文最後附上一個握緊拳頭的表情符號和一面格陵蘭旗。

與此同時，巴拿馬總統穆里諾(Jose Raul Mulino)則怒指川普在國會演講中「再次撒謊」。

4日川普演說聲稱，他的政府正在「收回巴拿馬運河」。他指的是同日稍早，香港首富李嘉誠家族旗下、總部位於香港的「長江和記實業」(CK Hutchison Holding)宣布，將把包括巴拿馬運河兩個港口在內的全球數十個港口經營權，賣給包括美商貝萊德(BlackRock Inc.)在內的貝萊德-TIL財團，交易總金額約228億元。

巴拿馬始終堅稱完全控制巴拿馬運河，「長江和記實業」過去20年在運河兩端經營兩個主要港口，不代表中國控制該運河。巴拿馬政府指4日這筆交易純屬私營性質。

穆里諾5日在X平台發文否認這筆交易是迫於美國壓力而達成。他寫道：「我代表巴拿馬和全體巴拿馬人民，拒絕這種對真相和我們國家尊嚴的新侮辱。」穆利諾並指責川普「再次撒謊」。

格陵蘭 川普 巴拿馬運河

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