我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大拒絕取消全套報復性關稅「除非美也全撤」

被控AI抄襲退學 中國博士生告明尼蘇達大學歧視

輪到南韓了？川普點名它是讓美國蒙受損失的代表性盟國

編譯張佑生/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普4日在國會聯席會議演說。(美聯社)
川普4日在國會聯席會議演說。(美聯社)

南韓國際廣播電台報導，美國總統川普4日在其第二總統任期發表的首次國會演講時，將南韓列為美國在對外關係上蒙受「損失」的代表性盟友。

川普當天在華盛頓特區聯邦議會大廈舉行的參眾兩院聯席會議上發表演說時表示，無數國家徵收的關稅比我們對他們徵收的還要高，這非常不公平。在提到印度和中國的事例後主張「南韓的平均關稅比美國高出4倍。我們在軍事上，以很多不同的方式向南韓提供了許多幫助，但卻發生了這樣的事情，盟友正在這樣做。」但川普當天沒有具體提出南韓的關稅是美國4倍的根據。

從美國的角度來看，南韓在美國的貿易夥伴中的貿易逆差額排在前10名。南韓繼中國、墨西哥、越南、愛爾蘭、德國、台灣、日本等國家地區之後，貿易順差則排在第8位。去年南韓對美貿易順差達557億美元。 但是，南韓和美國已簽署自由貿易協定，對絕大多數產品並不互相徵收關稅。川普卻提出與事實不符的主張，認為南韓的關稅稅率比美國高出4倍。川普可能指的是南韓的增值稅，聲稱這與關稅沒有什麼不同。顯而易見的是，川普認為與南韓的貿易關係存在著「不公平的競爭環境」。

另外，川普也提及對南韓進行軍事支援，顯得非同尋常。川普先前在提到歐洲事例時主張，在經濟層面，同盟國家對美國的傷害有時比敵對國家更大，但當天他只提到了南韓。有鑑於此，對南韓來說，如果不糾正川普的這種認識，則難以避免在經濟和安全方面遭受巨大壓力。

目前不能排除川普所預告，將在下個月2日徵收對等關稅時對南韓適用高稅率的可能性。雖然對等關稅的目的是徵收與對方國家同等的關稅，但川普已宣布，在制定對等關稅稅率時不僅會考慮關稅，還會考慮政府補貼和增值稅等非關稅壁壘。

在今後的韓美協商過程中，美方有可能提出關稅等經濟問題以及是否裁減駐韓美軍和大幅增加防衛費承擔額（駐韓美軍駐紮費用中南韓所承擔的費用）等問題。對於目前在彈劾局面下缺乏元首外交的南韓來說，很難在大框架下尋求元首間的政治妥協，這一點被視為不利的條件。

南韓 關稅 川普

上一則

加加再減減 川普考慮…減免加墨兩國某些農產品關稅

下一則

加拿大不讓步 拒取消全套報復性關稅「除非美也全撤」

延伸閱讀

加加再減減 川普考慮…減免加墨兩國某些農產品關稅

加加再減減 川普考慮…減免加墨兩國某些農產品關稅
川普演講還在猛誇 馬斯克突然做這事引來國會警察

川普演講還在猛誇 馬斯克突然做這事引來國會警察
關稅戰開打 川普酸杜魯多利用美加矛盾「繼續掌權」

關稅戰開打 川普酸杜魯多利用美加矛盾「繼續掌權」
諾貝爾和平獎逾300人或組織獲提名 川普可能角逐

諾貝爾和平獎逾300人或組織獲提名 川普可能角逐

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
蛇年驚蟄到4生肖迎好運 屬豬財星顯現、他易得貴人相助

蛇年驚蟄到4生肖迎好運 屬豬財星顯現、他易得貴人相助
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治