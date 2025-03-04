我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王大陸嫌機場接機車爛 下重手涉殺人未遂移送

挪威在俄烏戰爭中低調賺飽飽 英學者：捐出來

川普關稅戰下一個目標是匯率 警告人民幣日圓不准貶值

編譯葉亭均／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普希望中日兩國不讓本幣繼續貶值。（歐新社）
美國總統川普希望中日兩國不讓本幣繼續貶值。（歐新社）

美國總統川普3日表示，他已告知日本和中國領袖，他們不能繼續讓本幣貶值，因為這樣做對美國不公平。分析師指出，儘管北京可能會考慮讓人民幣貶值來抵銷美國關稅的影響，但川普的言論顯然是畫了一道「紅線」，可能會阻止中國人民銀行用人民幣當武器，避免激怒美國，但也強化人民幣維持穩定的可能性。

川普在白宮表示：「我已經打電話給習主席，我已經打電話給日本領導人，說你們不能繼續讓你們的貨幣貶值。」

川普說：「你們不能這樣做，因為對我們不公平。當日本、中國和其他地方正在扼殺他們的貨幣，也就是讓它貶值，我們在這裡要生產曳引機和卡特彼勒是很難的。」

他接著說，美國不該在電話裡反覆抱怨，而是可透過徵收關稅來彌補製造商受到的損失，「所以要綜合看待所有這些因素。解決問題的最簡單方法就是關稅」。

關於有意將對中國關稅上調至何種程度的問題，川普回應說，那要取決於北京在人民幣上的做法以及報復程度。

川普的言論一度推升日圓對美元匯率在周二盤中勁升0.6%至148.60日圓，但稍後又回貶至149.39日圓。

日本首相石破茂4日在國會發言，否認東京當局試圖讓日圓貶值，表示「日本沒有採取所謂的日圓貶值政策」，呼應財務大臣加騰勝信類似的說法。石破茂說，美日的財長會繼續對貨幣政策密切溝通，正如川普第一任期時。

不過，一些交易人士更加相信，押注日圓再度走貶不會有太多獲利空間。三井住友銀行交易員山本武尊（音譯）表示，「川普上任後首度發言抑制日圓貶值，在匯市引發震撼」，這番談話令人難以建立放空日圓部位。

在中國，人行迄今尚未表現出有意透過貶值來應付美國上調關稅。事實上，自川普去年11月贏得大選以來，人行一直在抵禦人民幣貶值壓力。自1月下旬以來，透過每日中間價來限制人民幣兌美元匯率頂多貶至7.3人民幣左右。此外，人行還延後降息計畫，今年來暫停購買公債，並容忍銀行間資金吃緊，以防止人民幣進一步貶值與資金外流。

瑞穗銀行駐香港的亞洲外匯首席策略師張建泰表示，「儘管即將面臨額外10%的關稅上調，但考量到川普對人民幣貶值的警告，人行可能仍會維持穩定的人民幣定價政策」。「此外，全國人民代表大會期間，人行可能也傾向於維持貨幣穩定。」

野村證券策略師表示，人行不願讓人民幣貶值有兩大原因：一是資金大幅外流的風險，二是人民幣貶值可能與中國高層推動「強勢貨幣」以提升全球使用度的目標相矛盾。

川普表示，他已告知日本和中國領袖，他們不能繼續讓本幣貶值。（美聯社）
川普表示，他已告知日本和中國領袖，他們不能繼續讓本幣貶值。（美聯社）

川普 關稅 貨幣

上一則

范斯再嗆澤倫斯基：給美國在烏克蘭的經濟利益 就是最佳安全保障

下一則

川普暫停軍援「對烏克蘭影響多嚴重？」分析：歐洲也幫不了

延伸閱讀

台積電宣布加碼投資1000億 川普：在美設廠沒關稅

台積電宣布加碼投資1000億 川普：在美設廠沒關稅
新聞評論／台積擴大投資 川普「不見得」認為台灣交保護費

新聞評論／台積擴大投資 川普「不見得」認為台灣交保護費
白宮：川普下令暫停所有對烏軍援 直到澤倫斯基願談判

白宮：川普下令暫停所有對烏軍援 直到澤倫斯基願談判
經濟學人：美高度依賴台積電 川普MAGA夢難圓

經濟學人：美高度依賴台積電 川普MAGA夢難圓

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財
粉絲曝好市多貝果有個問題 但這正是它的優點

粉絲曝好市多貝果有個問題 但這正是它的優點