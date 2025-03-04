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罕評川普貿易戰 巴菲特：關稅某種程度是「戰爭行為」

編譯季晶晶／綜合報導
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股神巴菲特2024年5月出席股東大會。(路透)
股神巴菲特2024年5月出席股東大會。(路透)

「股神」巴菲特(Warren Buffett)，罕見公開評論川普總統的貿易政策，稱關稅在某種程度上已算是一種戰爭行為，而懲罰性關稅更可能引發通膨，並傷害消費者。

巴菲特接受CBS News訪問時說：「關稅其實是我們已有很多經驗的事。它們某種程度上是種戰爭行為。」

他表示：「久而久之，它們就會成為貨物稅。我是說，牙仙子又不會來付錢！然後會怎樣呢？在經濟學層面，你永遠要問，『然後會怎樣？』」歐美童話中，若小孩乳牙脫落，要藏在枕頭下，「牙仙子」會在他們睡覺時，以一點金錢或禮物交換牙齒。

川普第一任時，巴菲特就在2018和2019年對爆發貿易衝突發表過看法，對共和黨的激進舉措可能在全球造成負面後果提出警告。

CBS問及當前經濟時，巴菲特並未直接評論。他說：「我認為這是世界上最有趣的話題，但我不會開口，我不能談論。我真的不能。」

這是有「奧瑪哈先知」(Oracle of Omaha)之稱、今年94歲的巴菲特首次公開評論川普貿易政策。

巴菲特被詢及當前經濟狀況時，並未直接評論此事。他說：「這個嘛，我認為這是全世界最耐人尋味的話題，但我不會也不能談論，真的不能談。」

過去一年，巴菲特一直採取防禦模式，他迅速拋售股票，使現金部位升至創紀錄水位。有人將巴菲特採取保守舉措解讀為看空市場和經濟。 

巴菲特 川普 關稅

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