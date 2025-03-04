避川普加關稅 本田Civic放棄墨西哥 移至印第安納生產

日本汽車巨頭本田決定將旗下最受歡迎的車種喜美的下一代油電混合車型生產，從原定的墨西哥移到美國印第安納州。(美聯社)

日本汽車巨頭本田 (Honda)決定將旗下最受歡迎的車種喜美(Civic)的下一代油電混合車型生產，從原定的墨西哥 移到美國印第安納州。

據三位知情人士向「路透」透露，本田這項決定是為了避免川普總統即將實施的關稅 。

這項改變也凸顯了製造業正努力適應，美國新總統針對墨西哥和加拿大商品所提出的25%關稅舉措；有多家汽車製造商皆對增稅表示擔憂，本田的決定則是日本大型汽車製造商所採取的第一個具體應對措施。

根據其中一位知情人士，本田這家日本第二大的汽車製造商的最初計畫，是要從2027年11月開始，在墨西哥中部瓜納華托州(Guanajuato)生產下一代本田喜美汽車。

其中一位知情者表示，本田當初之所以選擇墨西哥，是因為不斷上漲的成本，讓在美國印第安納州和加拿大生產這款車行，變得困難。

但知情人士表示，現在本田計畫從2028年5月起，在印第安納州生產新款喜美汽車，預計年產量約為21萬輛；另一人則指出，如果在印第安納州生產無法滿足需求，那本田將會尋求從不受關稅影響的國家進口。

由於這些資訊都尚未公開，所有受訪者都要求保持匿名。

一名本田發言人則拒絕對喜美汽車生產計畫的改變發表評論，並表示公司在考慮「全球最佳生產和分配」的同時，也會繼續將需求和商業環境放入考慮事項之中。

墨西哥長期以來一直都是日本和其他全球汽車製造商的低成本生產中心。本田在墨西哥生產的汽車中，有約80%是銷往美國，而美國是僅次於中國的全球第二大汽車市場。

本田營運長青山真二去年11月曾警告，假如美國對進口汽車永久徵關稅，本田需考慮改變生產地點。本田的例子顯示美國關稅可能嚴重干擾無法短期內改變生產計畫的工業，因為不同市場的投資和生產線都不一樣。