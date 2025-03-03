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新關稅3．4生效 供應鏈將陷混亂 中國無回應 加墨努力中

編譯潘勛／綜合報導
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川普總統對加拿大、墨西哥實施25%關稅，將於4日生效，加、墨兩國努力尋求回應之道，或有機會挽回，或者暫停實施；商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)指出，情勢仍流變不停，要交由川普團隊協商；但中方對川普揚言再加10%關稅目前仍無回應。

彭博社2日報導，一旦對中、墨、加三國實施新關稅，川普將劇烈形塑美國經濟、取得新稅收，且顛覆與三個最大貿易夥伴的關係。這些新關稅很可能成為川普2.0時代，影響最全面的政策，對年進口值達1.5兆的商品課徵關稅。

新關稅還有機會延遲實施，對加、墨兩國的關稅已經延擱一次，但任何暫緩行動，最終證明都只是一時的；川普4月2日還要斟酌「對等關稅」(reciprocal tariffs)。川普表示關稅是工具，讓加、墨兩鄰國確保邊界安全，不讓移民與毒品流入美國，尤其是芬太尼(fentanyl)。

盧特尼克表示，加、墨兩國都努力管制邊境，但芬太尼仍是頭痛問題，而一等問題解決，關稅就不一定要實施；4日準備對兩國施加新關稅，但確切內容仍留待總統及其團隊去磋商。

新關稅可以提高稅收，彌補因川普打算實施的一些減稅行動而流失的歲入；另有人說川普只是用關稅來當磋商的籌碼，虛聲恫嚇來嚇唬人，一旦實施，此說就得住嘴。但關稅有重新點燃通膨之虞，聯準會(Fed)對利率十分堅持己見，北美供應鏈可能陷入混亂，對汽車業尤其如此，另外川普第一次當總統期間簽定北美自由貿易協定，因此新關稅會孳生法律訴訟。

路透報導，除非中國能終結芬太尼走私，不讓該毒品進入美國，不然4日對中國進口商品二度加徵10%關稅就上路。

中國則表示，美國應聚焦於「削減國內毒品需求」，加大國內執法力道，管好美國國內使用芬太尼。中國駐華府大使館發表書面聲明說，美國片面調升關稅，已嚴重牴觸世界貿易組織(WTO)規定，是很標準的一意孤行、貿易保護行動。

關稅 川普 毒品

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