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美再遞橄欖枝 上周暫停對俄網路攻擊 紐時指有2目的

編譯盧思綸／即時報導
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美國國防部長赫塞斯2月27日於華府，準備會晤墨西哥外交部長。(路透)
美國國防部長赫塞斯2月27日於華府，準備會晤墨西哥外交部長。(路透)

紐約時報引述前現任官員報導，美國國防部長赫塞斯上周下令網路司令部暫停針對俄羅斯的網路攻擊行動。這是在川普與澤倫斯基爭執之前的指令，顯然是拉攏普亭坐上停火談判桌、重建美俄關係的橄欖枝。

紐時提到，赫塞斯的指示是重新評估美國對俄羅斯所有行動的一環，國防部尚未公開說明這項命令。這項命令的確切範圍和持續時間尚不清楚，因為攻擊性與防禦性的網路行動之間界線往往模糊。

然而，為了蒐集情報，保持對俄羅斯大規模網路的取用權限，有助了解普亭在進入談判時的意圖，並追蹤俄羅斯的談判底線和可能讓步之處。

前官員解釋，在敏感的外交談判期間，文職領導人通常會下令暫停軍事行動，以避免破壞談判。但對川普和赫塞斯來說，解除針對俄羅斯的網路行動是一場巨大的賭注。

紐時指出，這基本上依賴普亭有所回應，希望普亭也解除對美國的「影子戰爭」。

對此，哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，川普國安顧問沃茲接受美國有線電視新聞網（CNN）國情咨文（State of the Union）訪問時表示對暫停行動並不知情。

被問及是否在討論結束烏克蘭戰爭時，商議暫停對俄羅斯的網路攻擊行動，他回答：「那並非討論的一環。將會有各式各樣蘿蔔和大棒來結束烏克蘭戰爭。」

俄羅斯 普亭 赫塞斯

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