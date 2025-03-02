美再遞橄欖枝 上周暫停對俄網路攻擊 紐時指有2目的

美國國防部長赫塞斯2月27日於華府，準備會晤墨西哥外交部長。(路透)

紐約時報引述前現任官員報導，美國國防部長赫塞斯 上周下令網路司令部暫停針對俄羅斯 的網路攻擊行動。這是在川普與澤倫斯基爭執之前的指令，顯然是拉攏普亭 坐上停火談判桌、重建美俄關係的橄欖枝。

紐時提到，赫塞斯的指示是重新評估美國對俄羅斯所有行動的一環，國防部尚未公開說明這項命令。這項命令的確切範圍和持續時間尚不清楚，因為攻擊性與防禦性的網路行動之間界線往往模糊。

然而，為了蒐集情報，保持對俄羅斯大規模網路的取用權限，有助了解普亭在進入談判時的意圖，並追蹤俄羅斯的談判底線和可能讓步之處。

前官員解釋，在敏感的外交談判期間，文職領導人通常會下令暫停軍事行動，以避免破壞談判。但對川普和赫塞斯來說，解除針對俄羅斯的網路行動是一場巨大的賭注。

紐時指出，這基本上依賴普亭有所回應，希望普亭也解除對美國的「影子戰爭」。

對此，哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，川普國安顧問沃茲接受美國有線電視新聞網（CNN）國情咨文（State of the Union）訪問時表示對暫停行動並不知情。

被問及是否在討論結束烏克蘭戰爭時，商議暫停對俄羅斯的網路攻擊行動，他回答：「那並非討論的一環。將會有各式各樣蘿蔔和大棒來結束烏克蘭戰爭。」