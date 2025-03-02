談判破裂…澤倫斯基忘了與川普打交道 奉承為首要規則

烏克蘭總統澤倫斯基(右)2月28日在白宮與川普總統(左)會面時爆發爭執，被指他忘掉了在與川普打交道時必須奉承他這一首要規則。(歐新社)

川普 2月28日與烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)在白宮 會面爆發爭執，政治新聞網站Politico分析，澤倫斯基似乎忘記與川普打交道的首要規則：奉承可以無往不利，辱罵只會被踢到路邊，尤其是在公開場合冒犯川普。

2019年澤倫斯基首度當選時，他很快便學會如何爭取川普的支持，在他與川普的頭幾次對話中，他稱想要在烏克蘭「排乾沼澤」(drain the swamp)，並讚揚川普做了優秀示範。

很顯然，如今澤倫斯基身處的境況與六年前截然不同，俄羅斯入侵他的國家，屠殺他的人民，劫持烏克蘭的孩童，將城市夷為平地，他在白宮說的話千真萬確，他完全有權利和理由提醒世界，烏克蘭是俄國侵略的受害方，而不是發起戰爭的那一方。

同樣明顯的是，川普並沒有變，早在澤倫斯基當選前，他就對烏克蘭抱持猜疑，現在他將烏克蘭及其領導人與他的民主黨政敵視為同一陣營，並且已經將大部分共和黨人拉入他的陣營。

因此，若澤倫斯基希望美國「與我們同在，而不是俄羅斯」，如同28日與川普不歡而散後他在福斯新聞(Fox News)採訪中所說的，那麼他就必須接受美國政府的新現實：在川普政府的領導下，美國對烏克蘭的態度已經大幅轉變，甚至連澤倫斯基的長期支持者也表示，他愈快理解這一事實，對他的國家愈有利。

然而當前最急迫的問題是，澤倫斯基是否能緩和川普和其他白宮官員的怒氣。

一名白宮官員向Politico透露：「我真的不知道，澤倫斯基能做什麼來修補關係。搖頭、翻白眼？他(川普)試著要幫你，卻在自己家裡聽到難聽的言論？」

另一名官員也表示：「白宮上下所有人都感覺到徹底的不被尊重。」

28日澤倫斯基前往白宮前，還在與聯邦參議員的私人聚會上獲得建議：照著劇本走。即使如此，他與川普的會面仍然失控了。

一名消息人士透露：「所有人都給他相同的建議，搞定協議，不要玩把戲，並且要非常感激川普和其政府所做的每件事。」

現在，支持澤倫斯基的議員正忙亂地拚命想辦法收拾殘局，白宮官員認為共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)將扮演重要角色，看看這一協議還有沒有挽救的餘地。