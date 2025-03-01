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澤倫斯基慘了？美智庫：惹毛川普恐被斷軍援

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澤倫斯基慘了？美智庫：惹毛川普恐被斷軍援 最壞情況曝光

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在白宮陷入公開爭執。法新社
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在白宮陷入公開爭執。法新社

美烏會談破局後，澤倫斯基擔心失去美國支持恐怕無以為繼，對此華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）分析指出，美國對烏克蘭的軍事援助目前處於一個關鍵階段，儘管所有資金已經承諾，但大部分裝備仍在交付過程中，川普政府對未來援助的態度可能影響甚或中斷新武器的交付。

CSIS說明，在了解美國援助烏克蘭的資金與運送之前，必須先了解資金流的各個步驟：承諾（Committed）代表國防部已經宣布如何使用國會撥款資金；義務（Obligated）表示政府已與設備製造商簽訂合約生產設備，承諾和義務的時間差來自與製造商協議時間；已支付（Disbursed）意味政府已經完成付款，義務和支付的時間差來自設備生產時間，製造商會依照交付進度分期獲得款項。

美國對烏克蘭的軍事援助資金現狀如何？

所有軍事援助資金已經承諾，但裝備的交付處於不同階段。而美烏談崩後，川普政府不太可能再提出更多的援助。

另外，目前美國主要透過三個機制將裝備送往烏克蘭：總統撥款權（PDA）、烏克蘭安全援助倡議（USAI）與外國軍事融資（Foreign Military Financing）。

如果所有軍事資金都已投入，是否代表美國對烏克蘭的軍事援助已經結束？

不是。援助的交付需要很長時間，而且很多援助仍在運作中。未來幾年內，裝備將持續流向烏克蘭，平均交付時間大約是從宣布到完成交付需要8個月。

什麼設備正在準備運往烏克蘭？

美國主要援助烏克蘭當前短缺的設備，例如炮彈、防空系統和反戰車武器。

USAI專注於武器和重型裝備，涵蓋軍隊所需的各種設備範疇。PDA方案包括從重型武器（如戰車）到彈藥（如炮彈和防空飛彈），再到醫療設備和寒冷天氣裝備等物資。值得注意的是，2022年簽訂了大約12套HIMARS以增強烏克蘭的火力，還有12套國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）將用於防空，這些設備即將出現在戰場上。

雖然軍事援助的討論通常集中在重大武器上，但關鍵在於數量，而不是特定系統。另外，美國也在提供烏克蘭軍事訓練和情報，雖然這些無法像設備那樣計算，但它們對於提升烏克蘭的軍事能力至關重要。

川普政府是否能停止對烏克蘭軍援的運送？

是的，至少部分可以。雖然調度設備仍在運送中，川普政府仍可以違反前拜登政府公告，指示停止這些運送。

至於停止運送烏克蘭和美國國防工業簽訂生產的新武器較為困難，雖然由美國出資，但設備仍屬於烏克蘭。

儘管如此，川普政府可能會根據《國防生產法》第1條或其他緊急權限來將交付轉為供美國軍隊使用。儘管這樣的說法可能牽強，但川普政府在政治目標上使用緊急權限方面向來不會猶豫。

如果美國停止軍事援助，烏克蘭還能獲得哪些支持？

美國不是烏克蘭唯一的設備供應國。根據德國基爾研究所（Kiel Institute）計算，歐洲對烏克蘭的軍事援助與美國相當，約每月18億美元。壞消息是，如果美國停止援助，許多歐洲國家也可能會減少援助。另外，烏克蘭也從自己的國防工業基地採購一些設備。過去三年的投資現已開始大量生產一些關鍵設備。

CSIS總結，未來烏克蘭在戰場上很大程度取決於交付的裝備數量。除非川普政府干預，否則美國預計2025年交付數量將遠遠超過2024年，每月交付額從5億美元增至9.2億美元。這些武器交付，加上歐洲產量的增加和烏克蘭國內產量擴大，將全面增強烏克蘭的火力，並彌補高損耗。

最糟的情況是，美國中斷設備運輸，烏克蘭從歐洲和其他國家及其自身工業持續援助軍隊，但軍事能力恐怕下降。俄羅斯將占領越來越多領土；到某個時候，烏克蘭防線就會被突破。烏克蘭將不得不接受不利的、甚至是嚴酷的和平協議。

烏克蘭 川普 拜登

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