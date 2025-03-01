國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

白宮國家安全顧問沃茲。(歐新社)

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基 2月28日在白宮 會談不歡而散。美國CNN報導，美國白宮國家安全顧問沃茲談到他要求「仍想繼續爭論的」澤倫斯基離開白宮時情景，沃茲表示，他告訴澤倫斯基，時機不在他這邊。

當時各家媒體離開後，美烏雙方政要分別回到自己的房間。沃茲1日接受福斯新聞網訪談時說，他和國務卿 魯比歐和其他高階官員「幾乎一致建議總統，橢圓辦公室發生那種侮辱事件後，我們實在看不出事情如何進行下去，任何進一步接觸只會讓局勢變得更糟」。

CNN報導，沃茲被派去向澤倫斯基傳達他不再受到歡迎的訊息。

福斯新聞網詢問沃茲，澤倫斯基是否意識到發生什麼事。沃茲表示：「不，他沒有意識到，但坦白說他的團隊有意識到。他的大使和顧問差點流淚，希望能繼續進行會談。但澤倫斯基仍想繼續爭論下去。」

沃茲表示，他告訴澤倫斯基，「時機並不在你這邊。在戰場上，時機不在你這邊。從世界局勢來看，時機也不在你這邊。更重要的是，美國的援助和納稅人的容忍不是無限的」。

沃茲說，澤倫斯基「還沒有意識到鎮上已換了新警長。美國有了新總統，而我們決心採取新的方式邁向和平」。