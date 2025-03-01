川普、澤倫斯基談崩 歐洲官員懷疑恐遭事先設局

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日離開白宮。（路透）

美國總統川普 與烏克蘭總統澤倫斯基 2月28日在白宮 會談不歡而散，原訂的礦產協議也未簽。歐洲官員懷疑這場會議是預先設局，白宮事後發聲明強調川普一些批評均有所本。

紐約時報指出，在這場當代罕見美國總統與外國領袖公開激辯裡，川普與副總統范斯（JD Vance）嚴厲指責澤倫斯基，認為他未對美國大力支持心懷感激，還試圖強迫澤倫斯基按美方指定的條件達成和平協議。

華盛頓郵報指出，川普28日晚間離開白宮轉往佛州過周末，意味兩人已暫無當面和解的可能。川普在白宮南草坪登上「陸戰隊一號」（Marine One ）直升機專機前告訴媒體：「他說希望能現在趕過來，但我就沒辦法了。」

白宮事後發表一份聲明，強調川普與范斯「為美國人民挺身而出」。

聲明指出，川普稱澤倫斯基「手中沒有牌」的依據，包括去年11月一份蓋洛普（Gallup）民調顯示，52%的受訪烏克蘭人希望盡早結束戰爭，同時不反對犧牲失土換取和平；烏克蘭去年10月宣布徵兵16萬，這使烏克蘭宣布戒嚴已來，已徵集116萬零50人從軍，而目前烏軍平均年齡達43歲。

烏軍目前面臨「訓練不足和精疲力竭官兵屢見擅離職守」現象；2023年時澤倫斯基一名最貼身幕僚告訴時代雜誌（TIME），澤倫斯基「正自欺欺人……我們已別無選擇，也贏不了，拜託有人能告訴他」。

聲明還強調范斯批評澤倫斯基去年到賓州幫民主黨助選一事有所本，稱澤倫斯基當時是乘坐美國空軍一架C-17運輸機到賓州。

華郵指出，目前歐洲方面正竭盡全力挽救局面，許多人表態支持烏克蘭。在美烏兩邊都說得上話的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）呼籲舉行峰會，讓川普與歐洲領袖共聚一堂討論未來；也有歐洲領袖正清查自家武器庫存，看是否能加碼支持基輔。

一位不願具名的歐洲外交官表示，盡速修補關係對澤倫斯基而言很重要，應發表聲明表達對川普的尊重；另一同樣不願具名的歐洲外交官說，如今歐洲失去美國這個盟邦可謂板上釘釘。

一些歐洲官員覺得這起戲劇性事件其實是有預謀要衝著澤倫斯基而來；今天有與會的共和黨聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）也在事後告訴媒體，他曾警告澤倫斯基要謹慎行事，對方卻沒聽進去讓他頗震驚，「我今早就叮嚀過澤倫斯基，要他別上當」。

另一位西方外交高層看到28日的場面不禁發愁，他說鑒於川普要面子和對澤倫斯基抱有很深懷疑，美國和歐洲官員其實已協調好幾周，就是盼避免出現這種結果。他說：「我就是不明白澤倫斯基是怎麼掉進陷阱的。」稱澤倫斯基慣有的長篇大論風格應是導火線，「你就是得靠這個人（川普）才能續命啊，若他開始羞辱你，也只能由他去嘛」。