爭執後澤倫斯基想緩和已來不及 被下逐客令…會後挖苦四喊感謝

川普和澤倫斯基的會談氣氛原本尚好，但在副總統范斯（右）要求澤倫斯基應該心存感激之後，場面突然失控。（歐新社）

川普 總統與烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)28日在白宮見面爆發唇槍舌劍，並未簽署礦產協議，聯合記者會臨時取消。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，白宮官員透露，澤倫斯基與烏方隨行官員離開橢圓形辦公室之後轉往另一間辦公室，澤倫斯基打算緩和氣氛並要求重新對話，卻被國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)與國務卿魯比歐(Marco Rubio)要求離開，川普與美方高層官員都覺得澤倫斯基言行冒犯美國。

川普與澤倫斯基劍拔弩張的會面，讓美烏衝突浮上檯面，原擬簽署的稀有礦產開採協議因此泡湯。川普在會中向澤倫斯基施壓，要求烏克蘭必須跟俄羅斯達成停火協議，否則美國便將抽身，副總統范斯加入討論時，指控澤倫斯基態度「欠尊重」，氣氛急轉直下，

澤倫斯基被媒體拍到下午1時41分離開白宮。

川普政府高層官員28日晚間證實，兩國元首對話鬧僵之後，川普執政團隊已經討論是否還要繼續為烏克蘭提供軍援。

一名白宮官員說，烏克蘭方面已有頗長一段時間不好對付，橢圓形辦公室的爭執則是「臨界點」(tipping point)。官員說，對烏克蘭而言，礦產協議本來可以是邁向長久和平的第一步，結果澤倫斯基機關算盡，反而落空。

後來澤倫斯基在社群媒體X連續發文對美國表示感謝。他寫道：「謝謝美國，謝謝支持，謝謝這趟訪問，謝謝美國總統、國會以及美國人民。烏克蘭需要正義及長久和平，我們正為如此目標努力當中。」

每日郵報(Daily Mail)新聞網站分析，澤倫斯基的發文帶有挖苦意味，似在嘲諷范斯當面批評對美國不夠感恩。

澤倫斯基28日晚間仍按原來計畫，接受福斯新聞主持人拜爾（Bret Baier）的訪問，一再拒絕就橢圓形辦公室激烈爭執而向川普道歉， 他說 ，「不，我尊敬總統，也尊敬美國人民，我不確定我們做了壞事」。

後來再被問到是否後悔與川普的爭執，澤倫斯基說，「是的，我想不是好事。我一向對媒體敞開，但是有些很敏感的事，我只是想坦誠 ，讓我們的夥伴正確了解情況， 我也想正確了解每件事 。」

澤倫斯基表示， 這種爭執對雙方都不好，如果川普切斷援助 ，烏克蘭將難抵抗俄國軍隊，「所以我們來美國，沒有你們的支持我們很難 。」