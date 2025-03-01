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川普與澤倫斯基會面 公開吵架 礦產協議恐破局

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普和澤倫斯基的會談氣氛原本尚好，但在副總統范斯（右）要求澤倫斯基應以外交止戰之後，場面突然失控。（歐新社）
川普和澤倫斯基的會談氣氛原本尚好，但在副總統范斯（右）要求澤倫斯基應以外交止戰之後，場面突然失控。（歐新社）

美國總統川普28日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮會面，竟在世人面前爆出爭執，澤倫斯基也提前被「請出」白宮，未按原計畫與川普共同簽署礦產協議；川普說，澤倫斯基還沒準備好接受和平。

澤倫斯基被提前「請出」白宮

川普28日上午在白宮門口歡迎澤倫斯基，兩人預定在白宮橢圓辦公室（Oval Office）會談以後，共同舉行記者會，並簽署美烏礦產協議，擬成立聯合重建投資基金。

在與川普總統、范斯副總統發生爭吵後，澤倫斯基總統（左）被白宮下了逐客令，提前離開...
在與川普總統、范斯副總統發生爭吵後，澤倫斯基總統（左）被白宮下了逐客令，提前離開白宮。（路透）

川普日前提出美烏簽署礦產協議，讓烏克蘭透過礦產資源的收益償還美國過去對其投入的軍事援助；澤倫斯基起先拒絕這項提議，認為美國對烏克蘭的援助沒有這麼多，也沒有向烏克蘭提出安全保證。而後轉變態度，表示烏克蘭準備好迅速且堅持不懈地努力與美國達成「強而有力又有用的投資與安全協議」。

眼看協議簽署在即，川普近期也向澤倫斯基釋出善意，不但否認曾稱澤倫斯基為「獨裁者」，也指出，兩人對彼此尊重，他也非常尊重澤倫斯基。

川普與澤倫斯基28日見面，雙方竟在媒體面前公開爭執。

澤倫斯基提質疑 兩人再翻臉

澤倫斯基質疑俄羅斯總統普亭早在2014年併吞克里米亞之後就打破停戰協議，懷疑什麼樣的外交手段可以結束戰爭？

副總統范斯（J.D. Vance）認為澤倫斯基態度不尊重，指澤倫斯基不該來到白宮，在美國媒體前提出控訴，認為澤倫斯基應該向川普表達感謝。

范斯指出，澤倫斯基在會談中從來沒有說過感謝，「你應該向美國和正致力於拯救你的國家的美國總統表達感謝。」

川批澤賭上第三次世界大戰

川普則說，澤倫斯基現在正處於不利的地位，手上沒有籌碼，指責澤倫斯基正賭上數百萬人的性命，甚至賭上爆發第三次世界大戰的可能性。

川普表示，澤倫斯基應該心存感謝，並表示，如果澤倫斯基失去美國的支持，手上將一張牌都不剩；川普說，澤倫斯基的態度應該改一改，否則很難達成和平協議。

雙方見面不歡而散，澤倫斯基也提前離開白宮，未按原訂計畫與川普共同舉行記者會、簽署礦產協議。

根據路透報導，白宮官員指出，川普與澤倫斯基沒有簽署協議，官員並表示，兩國領袖的共同記者會是否擇期舉行，取決於烏方的決定。白宮官員說，川普並未排除簽署協議，但烏克蘭必須準備好做有建設性的對話。

澤離開白宮後 發文感謝美國

澤倫斯基離開後，隨即在X平台上表達對美國的感謝；澤倫斯基說，「感謝美國、感謝美國的支持、感謝這次的訪問；感謝美國總統、國會和美國人民；烏克蘭需要正義和持久的和平，而我們正努力爭取這樣的和平。」

川普則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他判斷澤倫斯基還沒有準備好在美國參與的情況下接受和平；川普認為，由於美國的參與，讓澤倫斯基感到在和談中具有優勢。

川普說，澤倫斯基在美國珍愛的白宮橢圓形辦公室，對美國表現出不尊重；川普說，等澤倫斯基準備好接受和平了再回來。

川普告訴記者，這次會晤從他的角度來看，結果並不理想。川普說，他覺得澤倫斯基「玩得太過火了」（overplayed his hand）。川普說，他只想要和平。

川普已在28日傍晚離開華府，預計前往其佛州住所海湖莊園（Mar-a-Lago）。

川普總統（右）與澤倫斯基總統（左）原本以禮相待，但在最後十分鐘突然在世人面前激辯...
川普總統（右）與澤倫斯基總統（左）原本以禮相待，但在最後十分鐘突然在世人面前激辯起來，會面匆匆結束。（路透）

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