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一字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原現場

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一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

編譯張佑生/即時報導
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川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)
川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

美國總統川普與副總統范斯在白宮圍剿烏克蘭總統澤倫斯基畫面透過現場直播，轟動全球。當時在場的BBC記者Myroslava Petsa和Daniel Wittenberg事故始末。

一開始，雙方行禮如儀，川普在門口迎接澤倫斯基，雙方禮貌性握手。澤倫斯基獻上烏克蘭拳王Oleksandr Usyk的冠軍腰帶，川普誇獎澤倫斯基的穿著，到目前為止一切照劇本演出。

氣氛丕變，川普和范斯指責澤倫斯基對於美國的相挺不夠感恩。引爆點是范斯提到，戰爭必須以外交（diplomacy）方式結束。澤倫斯基回嗆：哪門子的外交？

范斯隨即向在場媒體表示，澤倫斯基的發言非常失禮，他要求澤倫斯基當場感謝川普的領導。

川普也說：「你說得夠多了，你沒有贏面，手中沒有籌碼，應該心存感激。」

澤倫斯基回答：「我不是在進行牌局，我很認真，我是戰時總統。」

川普說：「你正挑起第三次世界大戰，你對這個國家很不尊重，我們對你的支持超過許多人同意的時間。」

范斯補說：「整場會談沒聽到你說過一聲感謝，一句都沒有。」

在場的烏克蘭大使以手掩面，不忍卒睹。一名記者告訴BBC同業，跑白宮新聞這麼多年，從未看過這樣的場面。

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