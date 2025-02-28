一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

美國總統川普 與副總統范斯 在白宮圍剿烏克蘭總統澤倫斯基 畫面透過現場直播，轟動全球。當時在場的BBC記者Myroslava Petsa和Daniel Wittenberg事故始末。

一開始，雙方行禮如儀，川普在門口迎接澤倫斯基，雙方禮貌性握手。澤倫斯基獻上烏克蘭拳王Oleksandr Usyk的冠軍腰帶，川普誇獎澤倫斯基的穿著，到目前為止一切照劇本演出。

氣氛丕變，川普和范斯指責澤倫斯基對於美國的相挺不夠感恩。引爆點是范斯提到，戰爭必須以外交（diplomacy）方式結束。澤倫斯基回嗆：哪門子的外交？

范斯隨即向在場媒體表示，澤倫斯基的發言非常失禮，他要求澤倫斯基當場感謝川普的領導。

川普也說：「你說得夠多了，你沒有贏面，手中沒有籌碼，應該心存感激。」

澤倫斯基回答：「我不是在進行牌局，我很認真，我是戰時總統。」

川普說：「你正挑起第三次世界大戰，你對這個國家很不尊重，我們對你的支持超過許多人同意的時間。」

范斯補說：「整場會談沒聽到你說過一聲感謝，一句都沒有。」

在場的烏克蘭大使以手掩面，不忍卒睹。一名記者告訴BBC同業，跑白宮新聞這麼多年，從未看過這樣的場面。