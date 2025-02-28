我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原現場

房產被莫名移轉？3招防常見騙局

「感謝美國、尊重川普」是否道歉？澤倫斯基這麼說

編譯徐榆涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
澤倫斯基接受福斯新聞採訪。（美聯社）
澤倫斯基接受福斯新聞採訪。（美聯社）

美國總統川普2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，但兩人在對話後半起爭執後，澤倫斯基已提前離開白宮，雙邊原定的礦產資源協議簽署儀式也已取消。對此，澤倫斯基接受福斯新聞採訪時坦言，他相當感謝美國支持，也很尊重川普，但未回應是否應向川普道歉。

川普稍早不滿澤倫斯基對美國毫不感激、尊重之意，澤倫斯基則要川普及范斯訪烏克蘭了解真實戰況，雙邊原定的礦產資源協議簽署儀式也取消，澤倫斯基則提前離開白宮，場面一度緊張。

澤倫斯基目前正在接受福斯新聞訪問，被問及是否應為稍早的激烈交鋒向川普道歉，澤倫斯基表示，他非常感謝美國人、總統和議員們的支持，強調沒人比烏克蘭更希望結束這場戰爭。

澤倫斯基說，烏克蘭人和美國人「必須站在一起」對抗俄羅斯，稱阻止（俄羅斯總統普亭）非常重要。澤倫斯基聲稱普亭多次違反與烏克蘭的停火協議。

當被問及稍早在橢圓辦公室與川普起衝突，他是否應該向川普道歉時，澤倫斯基並未直接回應，僅稱「我尊重總統，我尊重美國人民」，也表示，「我認為我們必須非常開放和誠實，我不確定我們有做錯什麼。」

他也坦承，在媒體面前與川普吵架並不理想，稱有些事情必須私下討論。

澤倫斯基 川普 烏克蘭

上一則

歐洲多數領袖挺烏 義總理籲開美歐峰會：西方分裂沒好處

下一則

把澤倫斯基趕出白宮？川普語帶保留：我想你知道答案

延伸閱讀

歐洲多數領袖挺烏 義總理籲開美歐峰會：西方分裂沒好處

歐洲多數領袖挺烏 義總理籲開美歐峰會：西方分裂沒好處
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
與川普爭執後 澤倫斯基對美國援助和此行表達感謝

與川普爭執後 澤倫斯基對美國援助和此行表達感謝
白宮取消美烏礦產協議記者會 澤倫斯基提前離開白宮

白宮取消美烏礦產協議記者會 澤倫斯基提前離開白宮

熱門新聞

川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
馬斯克（圖左戴帽者）在川普（圖右一）主持的首場內閣會議上發言。(路透)

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

2025-02-26 20:04
記者在川普與馬克宏尷尬的握手後發現了川普手上的瘀青。美聯社

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

2025-02-25 15:17
福斯新聞問「如果半夜接獲情報，中國侵台…」，魯比歐表示，美國反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，這是多年的立場，不會屏棄。(路透)

「如果半夜接獲情報 中國侵台…會採何行動」魯比歐這樣回答

2025-02-26 18:49
美國總統川普28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會面。歐新社

與澤倫斯基在白宮開吵…川普轟他態度不佳：應心存感激

2025-02-28 14:15

超人氣

更多 >
12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福

12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬
與澤倫斯基在白宮開吵…川普轟他態度不佳：應心存感激

與澤倫斯基在白宮開吵…川普轟他態度不佳：應心存感激
花旗280元打成「81兆元」匯給客戶 90分鐘後才發現

花旗280元打成「81兆元」匯給客戶 90分鐘後才發現
美烏會談起爭執…澤倫斯基走了 白宮：礦產協議沒簽

美烏會談起爭執…澤倫斯基走了 白宮：礦產協議沒簽