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把澤倫斯基趕出白宮？川普語帶保留：我想你知道答案

編譯徐榆涵／即時報導
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傳美國總統川普(圖)把到訪的烏克蘭總統澤倫斯基趕出白宮，但川普拒絕透露。(路透)
傳美國總統川普(圖)把到訪的烏克蘭總統澤倫斯基趕出白宮，但川普拒絕透露。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日前往白宮會晤美國總統川普、副總統范斯，但澤倫斯基與川普在對話後半互批，范斯也參戰，上演「二打一」批鬥大會，最後甚至傳出川普把澤倫斯基趕出白宮，要澤倫斯基準備好迎接和平時再回來。川普會後受訪時拒絕透露是否要求澤倫斯基離開白宮，向記者說「沒必要告訴你這個，我想你知道答案」。

川普、范斯、澤倫斯基三人稍早在白宮對話火藥味濃厚。澤倫斯基會中表示，不應與俄羅斯總統普亭「妥協」；川普怒批澤倫斯基正在拿數百萬人的生命做賭注，拿第三次世界大戰做賭注。

川普甚至直言「你必須感激（美國），因為你沒有籌碼。如果沒有我們，你就什麼都沒有。」范斯也在旁幫腔對澤倫斯基說，「你有對美國說句謝謝嗎」？面對「二打一」攻勢，澤倫斯基不敵炮火，提早離開白宮，雙邊原定的礦產資源協議簽署儀式也取消，有消息指澤倫斯基是被川普趕出白宮。

CNN報導，根據白宮官員說法，這場激烈交鋒後，兩位領導人分別進入不同房間，隨後川普下令告知烏克蘭代表團離開。烏克蘭方面提出抗議，希望繼續談判，但遭到白宮拒絕。

川普事後也拒絕向記者透露，是否要求澤倫斯基離開白宮，稱「我不需要告訴你這件事，我想，我想你自己也知道答案。」

澤倫斯基在離開白宮後接受福斯新聞採訪，稱他相當感謝美國支持，也很尊重川普，但未回應是否應向川普道歉。

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