美俄外交高層會晤 普亭讚川普致力改善雙邊關係

普亭27日在莫斯科舉行的俄羅斯聯邦安全局年會上發表演說，稱讚川普領導的新政府。(歐新社)

美國與俄羅斯 外交官員27日在土耳其會晤，討論恢復雙方使館業務；俄羅斯總統普亭 同日在莫斯科一場會議上稱讚川普總統致力改善美俄關係，但對美俄就烏克蘭 戰爭談判的進度抱持謹慎態度；克里姆林宮表示，已兼併的烏克蘭土地為俄國所有，不容磋商。

俄羅斯官方媒體「塔斯社」(TASS)報導，俄美外交高層27日在美國駐土耳其伊斯坦堡總領事館內舉行會談，會議約六小時後結束，之後未向媒體發表任何聲明。

路透報導，俄美外交高層27日在土耳其會晤六小時，討論恢復雙方大使館的正常外交職能。

烏克蘭及其歐洲盟友擔心，美俄迅速和解恐草率達成結束戰爭的協議，不僅邊緣化歐洲國家，也破壞歐洲的穩定。

川普屢次表示，希望盡早結束俄烏戰爭。

普亭本周則暫緩對美俄快速達成協議的期望，改口稱在實現任何目標之前，必須重建俄美之間的信任。

普亭27日在莫斯科舉行的俄羅斯聯邦安全局(Federal Security Service)年會上發表演說，稱讚美國新政府「務實、現實的世界觀」，以及「摒棄許多刻板印象、所謂的『規則』，以及前朝以救世主自居的意識形態陳腔濫調」。

普亭接著說：「與美國新政府的首次接觸，給我們一些希望，雙方都願意努力修復關係，逐步解決全球架構中堆積如山的大量系統性和戰略性問題。」

紐約時報報導，普亭的評論延續稱讚川普的模式，因為俄國希望將美國拉入其陣營，反對烏克蘭和歐洲。

普亭的言論在俄美關係解凍後發表，美俄關係先前十多年因為各項衝突和俄國2014年兼併克里米亞而僵持不下，緊張局勢在俄國2022年入侵烏克蘭後急劇升高，俄烏戰爭已成為第二次世界大戰以來，歐洲死傷人數最多的衝突。

普亭和川普12日通電話後，美俄資深官員18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德晤談，這是美俄自俄烏戰爭以來首次談判。

美俄釋出善意的第一步是同意恢復兩國的外交人員部署，雙方先前數度相互驅逐外交人員並實施多項限制，讓彼此的外交人員數量維持在最低水準。

不過，普亭27日對美俄談判的進展抱持謹慎態度，指西方建制派「仍打算煽動世界不穩定，並試圖破壞或抹黑已啟動的對話」。

普亭可能是指歐洲領袖，他們對美方突然改變立場感到沮喪，尤其是美方撤出過去三年來馳援烏克蘭的武器和資金。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)告訴記者：「那些已納入俄羅斯聯邦並載入我國憲法的領土，是我國不可分割的一部分」，「這無可否認且不容磋商」。

俄國聲稱已兼併烏克蘭五個州，但其中四個州仍有部分地區不在俄軍掌控之下。

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