美俄外交高層會晤 普亭讚川普致力改善雙邊關係
美國與俄羅斯外交官員27日在土耳其會晤，討論恢復雙方使館業務；俄羅斯總統普亭同日在莫斯科一場會議上稱讚川普總統致力改善美俄關係，但對美俄就烏克蘭戰爭談判的進度抱持謹慎態度；克里姆林宮表示，已兼併的烏克蘭土地為俄國所有，不容磋商。
俄羅斯官方媒體「塔斯社」(TASS)報導，俄美外交高層27日在美國駐土耳其伊斯坦堡總領事館內舉行會談，會議約六小時後結束，之後未向媒體發表任何聲明。
路透報導，俄美外交高層27日在土耳其會晤六小時，討論恢復雙方大使館的正常外交職能。
烏克蘭及其歐洲盟友擔心，美俄迅速和解恐草率達成結束戰爭的協議，不僅邊緣化歐洲國家，也破壞歐洲的穩定。
川普屢次表示，希望盡早結束俄烏戰爭。
普亭本周則暫緩對美俄快速達成協議的期望，改口稱在實現任何目標之前，必須重建俄美之間的信任。
普亭27日在莫斯科舉行的俄羅斯聯邦安全局(Federal Security Service)年會上發表演說，稱讚美國新政府「務實、現實的世界觀」，以及「摒棄許多刻板印象、所謂的『規則』，以及前朝以救世主自居的意識形態陳腔濫調」。
普亭接著說：「與美國新政府的首次接觸，給我們一些希望，雙方都願意努力修復關係，逐步解決全球架構中堆積如山的大量系統性和戰略性問題。」
紐約時報報導，普亭的評論延續稱讚川普的模式，因為俄國希望將美國拉入其陣營，反對烏克蘭和歐洲。
普亭的言論在俄美關係解凍後發表，美俄關係先前十多年因為各項衝突和俄國2014年兼併克里米亞而僵持不下，緊張局勢在俄國2022年入侵烏克蘭後急劇升高，俄烏戰爭已成為第二次世界大戰以來，歐洲死傷人數最多的衝突。
普亭和川普12日通電話後，美俄資深官員18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德晤談，這是美俄自俄烏戰爭以來首次談判。
美俄釋出善意的第一步是同意恢復兩國的外交人員部署，雙方先前數度相互驅逐外交人員並實施多項限制，讓彼此的外交人員數量維持在最低水準。
不過，普亭27日對美俄談判的進展抱持謹慎態度，指西方建制派「仍打算煽動世界不穩定，並試圖破壞或抹黑已啟動的對話」。
普亭可能是指歐洲領袖，他們對美方突然改變立場感到沮喪，尤其是美方撤出過去三年來馳援烏克蘭的武器和資金。
克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)告訴記者：「那些已納入俄羅斯聯邦並載入我國憲法的領土，是我國不可分割的一部分」，「這無可否認且不容磋商」。
俄國聲稱已兼併烏克蘭五個州，但其中四個州仍有部分地區不在俄軍掌控之下。
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