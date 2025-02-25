美俄走近…習近平與普亭通話 強調「中俄是真朋友」

俄國總統普亭（右）24日致電中國國家主席習近平（左），習普二人可望5月見面，習近平稱俄國是搬不走的好鄰居。在川普總統上任轉向後，美中俄三國關係益加複雜。（路透）

俄烏戰爭三周年當天，央視報導，中國國家主席習近平 24日應約與俄羅斯 總統普亭 通話。普亭向中方說明俄美接觸最新情況和俄方在俄烏戰爭的原則立場，並稱俄方致力消除俄烏衝突根源，達成可持續和長久的和平方案。習近平則稱，中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力。

美國總統川普上任後積極推動俄烏停戰，以美國務卿魯比歐及俄羅斯外長拉夫羅夫為首的美俄高層代表團18日已在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行首輪談判。美俄關係迅速拉近，引發美國「聯俄制中」的聯想，但習近平與普亭昨日通話時，據報雙方同意繼續通過各種方式保持溝通協調。

習近平在通話中強調與俄方的緊密關係，習近平指中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響，兩國的發展戰略和外交政策是著眼於長遠的。

根據俄媒報導，習近平已接受俄國的邀請，將在5月訪問莫斯科，出席「衛國戰爭勝利」80周年慶祝活動，這將是習近平與普亭今年首次會晤。普亭也將在9月回訪中國，出席中國舉行的抗日戰爭勝利暨二戰結束80周年活動。

針對俄烏戰爭，習近平表示，烏克蘭危機全面升級之初，他已提出解決危機的「四個應該」等主張。去年9月，中國與巴西一起，會同部分全球南方國家成立烏克蘭危機「和平之友」小組，為推動危機政治解決營造氛圍、積累條件。他並稱中方樂見俄羅斯及「有關各方」為化解危機作出積極努力。

路透報導，克里姆林宮表示，普亭24日向習近平說明俄美接觸情況。克宮聲明中說，習近平表示支持莫斯科和華盛頓對話，並談到中國願意協助烏克蘭衝突找到和平解決方案。

央視報導，普亭表示，發展對中關係是俄方著眼長遠作出的戰略選擇，絕非權宜之計，不受一時一事影響，不受外部因素干擾。當前形勢下，俄中保持密切溝通符合兩國新時代全面戰略協作夥伴關係精神，也將釋放俄中在國際事務中發揮穩定作用的積極信號。俄方高度重視對中關係，期待同中方在新的一年保持高層交往，深化務實合作。