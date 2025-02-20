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川普撕破臉 批澤倫斯基獨裁 美烏緊張升高

記者陳熙文／華盛頓報導
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烏克蘭總統澤倫斯基反擊川普，指川普是生活在俄國虛假訊息的空間裡。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基反擊川普，指川普是生活在俄國虛假訊息的空間裡。（美聯社）

川普總統19日稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是未經過選舉的獨裁者，並指控澤倫斯基濫用美國的援助。川普此言一出，翻轉了美國一向挺烏立場，並升高美國與烏克蘭對立態勢。

澤倫斯基遭譏4%總統 反批川普活在俄假資訊空間

對此，澤倫斯基回應說，希望川普團隊中能有更多真相，他認為川普正活在俄羅斯的假訊息空間裡，也認為虛假訊息對烏克蘭造成傷害。

美國副總統范斯（J.D. Vance）19日則警告澤倫斯基，公開抨擊川普只會適得其反。

國務卿魯比歐（Marco Rubio）18日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，雙方同意針對結束俄烏戰爭展開協商，不過烏克蘭卻被排除在會談之外。川普18日表示，烏克蘭過去3年都握有主導權，並認為，烏克蘭早該與俄國達成協議；川普說，「你們根本不應該開始這場戰爭，你們本來可以達成協議」，並指控烏克蘭先挑起戰端。

川普總統19日批評烏克蘭總統澤倫斯基是未經選舉的獨裁者，論調與俄國類似，立刻升高...
川普總統19日批評烏克蘭總統澤倫斯基是未經選舉的獨裁者，論調與俄國類似，立刻升高美烏對立的緊張局面。（路透）

川普19日又在社群網路「真實社群」（Truth Social）上說，澤倫斯基是成功的搞笑藝人，說服美國花費3500億美元，介入一場永遠無法獲得勝利，且根本沒有必要開始的戰爭。

川普說，澤倫斯基現在沒有美國和川普，無法結束這場戰爭。

川普表示，美國比歐洲出資多2000億美元，但歐洲出的錢可以拿回來，美國卻什麼也拿不回來；川普質疑前總統拜登當初為什麼不要求對等出資，畢竟俄烏戰爭對歐洲而言更重要，而美國隔海相望。

川普並指控澤倫斯基，指他承認美國給烏克蘭的援助，有一半已經「不見了」。

川普並表示，澤倫斯基不願舉行選舉，澤倫斯基在烏克蘭的民調非常低，且澤倫斯基唯一擅長的事情就是操弄拜登。

川普18日已指控澤倫斯基只剩下4%的支持度，澤倫斯基反擊，指出基輔國際社會學學院（Kyiv International Institute of Sociology）的最新民調顯示，他在2月的支持率為 57%，較12月上升5個百分點。

川普19日再稱澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」（a dictator without elections）；川普表示，澤倫斯基應快點採取行動，否則他的國家將不復存在。

烏克蘭目前處於戒嚴時期，澤倫斯基五年總統任期已滿，但無法舉行選舉。

川普指出，美國正成功與俄國討論如何結束俄烏戰爭；川普說，這只有川普和川普政府做得到。

川普說，歐洲無法帶來和平，而澤倫斯基可能還想要留住這個「發橫財」（gravy train）的方式。

川普說，他熱愛烏克蘭，但澤倫斯基做得很糟糕；川普說，澤倫斯基的國家現在是破碎的，且已有上百萬人做出不必要的犧牲，而這樣的情況還在持續下去。

川普的烏克蘭特使、退役中將凱洛格（Keith Kellogg）19日抵達烏克蘭訪問。

川普 澤倫斯基 烏克蘭

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