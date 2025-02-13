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川想要5000億稀土…美財長：若達協議 烏將獲「安全盾」

記者顏伶如／綜合報導
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財政部長貝森特（左）12日訪問基輔與澤倫斯基總統（右）見面，預計商談美烏合作開採稀土礦物的協議，以換取美國繼續支援烏克蘭。（路透）
財政部長貝森特（左）12日訪問基輔與澤倫斯基總統（右）見面，預計商談美烏合作開採稀土礦物的協議，以換取美國繼續支援烏克蘭。（路透）

財政部長貝森特(Scott Bessent)12日抵達烏克蘭首都基輔(Kyiv)，成為川普政府上台後第一位訪問烏克蘭的內閣首長。路透報導，烏克蘭正在研議美國提出的礦產協議，烏克蘭擁有的稀土則是美國關切目標。貝森特在基輔發表談話時說，基輔若與華府達成礦產協議，等於烏克蘭能在戰後擁有「安全盾牌」。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)則說，礦產協議估計幾天之內就能拍板。澤倫斯基說，烏克蘭已經準備好開放礦產資源讓美國投資，希望川普總統持續在俄烏戰爭中支持烏克蘭抵抗俄羅斯。

紐約時報分析，烏克蘭官員看準川普喜歡交易的個性，推出以烏克蘭稀土換取美國持續提供援助的構想。

先前曾說希望俄烏戰爭盡快結束的川普，到目前為止尚未透露美國是否持續為基輔提供軍援。川普曾說，希望取得價值5000億的烏克蘭稀土，華府才會為烏克蘭持續援助。

澤倫斯基對媒體表示，美方12日已提出礦產協議草案，烏克蘭正在研議當中，希望14日至16日舉行的慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)期間能拍板定案。

福斯商業新聞網(FOX Business)報導，澤倫斯基計畫14日在慕尼黑與副總統范斯見面，並對美國提出的礦產協議做出正式回應。

貝森特說，礦產協議是川普計畫中的大規模和平協議其中一環。貝森特說，這趟訪烏行程證明了俄烏戰爭是川普政府希望處理的優先項目。

貝森特拜會澤倫斯基的數小時後，川普在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，已經與澤倫斯基通話，討論如何達成區域和平，「相談甚歡」。

川普表示，范斯與國務卿魯比歐(Marco Rubio)率領的代表團14日將在慕尼黑與澤倫斯基見面，「希望會面將有正面結果，如今已是時候應該結束這場可笑的戰爭，已經有太多完全不必要的死亡與破壞」。

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